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Сын Симеоне может перейти в «Марсель»

02:13

Нападающий «Кальяри» Джованни Симеоне может перейти в «Марсель».

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, французский клуб поборется за 25-летнего аргентинца. Стороны ведут переговоры в ближайшее время.

В сезоне-2020/21 Симеоне провел 33 матча за «Кальяри», на его счету 6 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро. Футболист является сыном бывшего форварда сборной Аргентины и главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

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Евгений Козинов все материалы автора

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