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«Кальяри» арендует Строотмана

03:24

Полузащитник «Марселя» Кевин Строотман перейдет в «Кальяри». Как сообщает Sky Italia, итальянский клуб арендует 31-летнего игрока сборной Нидерландов.

Будет ли включена опция покупки в сделку, в настоящее время неизвестно. Последние полгода Строотман провел в «Дженоа» на правах аренды.

Переход будет оформлен сразу после успешного прохождения медицинского обследования.

В сезоне-2020/21 Строотман сыграл в 18 матчах чемпионата Италии и сделал 4 голевые передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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