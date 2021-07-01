«Кальяри» арендует Строотмана

Полузащитник «Марселя» Кевин Строотман перейдет в «Кальяри». Как сообщает Sky Italia, итальянский клуб арендует 31-летнего игрока сборной Нидерландов.

Будет ли включена опция покупки в сделку, в настоящее время неизвестно. Последние полгода Строотман провел в «Дженоа» на правах аренды.

Переход будет оформлен сразу после успешного прохождения медицинского обследования.

В сезоне-2020/21 Строотман сыграл в 18 матчах чемпионата Италии и сделал 4 голевые передачи.