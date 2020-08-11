«Арсенал» интересуется Квинси Промесом

Нападающий «Аякса» Квинси Промес может продолжить карьеру в Англии, утверждает The Sun. Интерес к 28-летнему голландцу проявляет «Арсенал», предлагающий за него 28 миллионов евро.

Промес перешел в «Аякс» из «Севильи» летом 2018 года. В сезоне-2019/20 он провел 20 матчей и забил 12 голов в чемпионате Голландии. Сезон был прерван из-за пандемии коронавируса. Его контракт с «Аяксом» рассчитан до лета 2024 года.

С 2014 по 2018 года Промес защищал цвета «Спартака», выиграл чемпионат и Суперкубок России.