Арендованный защитник «Марселя» Салиба вернется в «Арсенал». Он вошел в сборную сезона чемпионата Франции

Арендованный защитник «Марселя» Уильям Салиба вернется в «Арсенал». Информацию об этом подтвердил главный тренер «канониров» Микель Артета.

«Салиба должен вернуться. У него есть опыт и необходимая среда, чтобы быть конкурентоспособными с нами. Если бы он остался в команде в этом году, играя один матч в АПЛ в неделю, да еще и конкурируя с Беном Уайтом и Габриэлем, у него не было бы и половины игрового времени, которое было в «Марселе», — цитирует Артету RMC Sport.

В прошлом сезоне Салиба провел за марсельский клуб 51 матч во всех турнирах.

21-летний центральный защитник был признан лучшим молодым игроком чемпионата Франции, а также вошел в символическую сборную по итогам сезона лиги 1.