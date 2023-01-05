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Сегодня, 16:47

Кавазашвили: «Уровень чемпионата Кипра как раз подходит для Дзюбы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о будущем экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюбе нужно самому решать, где продолжать свою карьеру. Но он должен понимать, если его зовут в какую-то команду, то с него будут требовать отличной игры, а не просто постоять на поле. Уровень Кипра как раз подходит для Артема, а вот в Турции очень сильные команды. Плюс там играют во всех командах обычно молодые и сильные футболисты. Если они берут легионера, то очень сильного. Не уверен, что Дзюба соответствует на сегодня уровню хорошего иностранного игрока для турецкого чемпионата», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

Также ветеран «Спартака» высказался о возможном продолжении карьеры Дзюбы в чемпионате России.

«Если говорить про возможное возвращение Артема в Россию, то у нас чемпионат делится на две части: команды с первого места по шестое и остальные. Первые клубы играют достаточно хорошо, а остальные стараются, но по уровню другие. Все зависит еще от того, как команда укомплектовывается. Не могу сказать, сможет ли Дзюба играть в группе первых команд РПЛ, на мой взгляд, ему уже будет тяжело», — добавил Кавазашвили.

С 3 ноября 2022 года 34-летний Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-uroven-chempionata-kipra-kak-raz-podkhodit-dlya-dzyuby-217956/
Анзор Кавазашвили
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Адана Демирспор
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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