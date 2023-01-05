Нападающий «Ливерпуля» Фирмино может перейти в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Sky Sport Deutschland.

По информации издания, у бразильца есть несколько предложений от саудовских клубов, в число которых не входит «Аль-Наср», недавно подписавший португальского нападающего Криштиану Роналду.

Действующее соглашение Фирмино с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне 31-летний бразилец провел за английскую команду 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре голевые передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 28 миллионов евро.