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«Антона сейчас отправят». Реакция соцсетей на переход Миранчука в «Аталанту»

19:20
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба «Локомотива» в воскресенье сообщила, что московский клуб достиг договоренности с «Аталантой» о переходе Алексея Миранчука. Пользователи Twitter бурно отреагировали на трансфер 24-летнего россиянина в итальянскую команду.

Artyom Rakitin: «Удачи в Европе, Леш, в погоне за мечтой!»

Эффект Тричковски: «Добро пожаловать в ряды Бергамо! Атутти аванти, Алессио Миранчуко!»

Dimigizer: «Леша, удачи там и без травм!»

Atletico Design: «Интересно будет посмотреть на связку Малиновский — Миранчук, надеюсь заиграют. Отличный трансфер для Аталанты».

HTM: «#СпасибоПалыч».

Danil Moskvichev: «Удачи! Покажи там всем!»

VlaD: «Молодец».

ked0s: «Леша — молодец, а для руководства «Локо» — это конец».

msk.maxzzz: «Ждем обратно лет в 35».

Dvelkhovatskiy: «Антона сейчас отправят».

«Настало время пойти за мечтой». Алексей Миранчук уезжает в «Аталанту»

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