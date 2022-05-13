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Сегодня, 16:12

«Лион» хочет вернуть Мариано Диаса

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«Лион» хочет вернуть нападающего «Реала» Мариано Диаса, сообщает журналист Экрем Конур в своем Twitter.

По данным источника, мадридский клуб рассчитывает заработать на трансфере 28-летнего доминиканца 5-6 миллионов евро.

Ранее была информация, что Диасом интересуется «Фенербахче».

Текущее соглашение форварда с «Реалом» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Диаса в 6 миллионов евро.

Нападающий выступал в составе «Лиона» в сезоне-2017/18 и отметился 21 голом в 45 матчах.

В текущем сезоне Диас провел за «сливочных» 10 матчей и отдал одну результативную передачу.

Мариано Диас
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