«Лион» хочет вернуть Мариано Диаса
«Лион» хочет вернуть нападающего «Реала» Мариано Диаса, сообщает журналист Экрем Конур в своем Twitter.
По данным источника, мадридский клуб рассчитывает заработать на трансфере 28-летнего доминиканца 5-6 миллионов евро.
Ранее была информация, что Диасом интересуется «Фенербахче».
Текущее соглашение форварда с «Реалом» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Диаса в 6 миллионов евро.
Нападающий выступал в составе «Лиона» в сезоне-2017/18 и отметился 21 голом в 45 матчах.
В текущем сезоне Диас провел за «сливочных» 10 матчей и отдал одну результативную передачу.
Новости