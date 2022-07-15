«Аль-Кавкаб» опроверг переговоры с Роналду

Клуб «Аль-Кавкаб» из Саудовской Аравии выступил с заявлением по поводу нападющего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Ранее в СМИ появилась информация, что аравийский клуб готов платить нападающему 125 миллионов евро в год.

«Официальное объявление: слухи о связях португальского игрока Криштиану Роналду и «Аль-Кавкаб» не соответствуют действительности. Игрок абсолютно не входит в планы клуба», — говорится в сообщении в Twitter клуба.

Напомним, прошлым летом Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», за который ранее играл с 2003 по 2009 год. В прошедшем сезоне нападающий забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах.