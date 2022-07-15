Агент де Йонга против перехода игрока в «Манчестер Юнайтед»

Агент полузащитника «Барселоны» Френки Де Йонга сказал генеральному директору «Манчестер Юнайтед», чтобы английский клуб перестал настаивать на подписании игрока. Как сообщает Sport.es, сам представитель голландца против этого перехода.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер полузащитника за 85 миллионов евро.

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.