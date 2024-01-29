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Сегодня, 05:58

«Милан» рассчитывает подписать защитника «Арсенала» Кивера

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Милан» начал переговоры по трансферу защитника «Арсенала» Якуба Кивера, сообщает Calciomercato.

Итальянский клуб рассчитывает оформить сделку до закрытия зимнего трансферного окна.

«Милан» также рассматривает возможность подписания защитника «Аль-Ахли» Мериха Демирала.

Кивер выступает за «Арсенал» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 16 матчах «канониров» и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Милан
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