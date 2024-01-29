«Милан» рассчитывает подписать защитника «Арсенала» Кивера

«Милан» начал переговоры по трансферу защитника «Арсенала» Якуба Кивера, сообщает Calciomercato.

Итальянский клуб рассчитывает оформить сделку до закрытия зимнего трансферного окна.

«Милан» также рассматривает возможность подписания защитника «Аль-Ахли» Мериха Демирала.

Кивер выступает за «Арсенал» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 16 матчах «канониров» и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.