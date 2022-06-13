Агент Щенникова рассказал о том, какие клубы интересовались защитником в карьере

Агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал, какие клубы интересовались футболистом в разные периоды карьеры.

— Были ли у Георгия в карьере предложения от серьезных европейских клубов? Была информация про «Шальке».

— Да, от «Шальке» было предложение, — цитирует Пушкина Metaratings.ru. — Была мимолетная история с заинтересованностью английского и испанского клубов. Английский клуб претендовал на чемпионство, а испанский — середнячок. Турция очень активно хотела Георгия, например, «Фенербахче».

Щенников выступает за ЦСКА с 2008 года. В составе московского клуба он трижды становился чемпионом России.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел за армейцев 14 матчей в Тинькофф РПЛ.