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Агент Щенникова рассказал о том, какие клубы интересовались защитником в карьере

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Агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал, какие клубы интересовались футболистом в разные периоды карьеры.

— Были ли у Георгия в карьере предложения от серьезных европейских клубов? Была информация про «Шальке».

— Да, от «Шальке» было предложение, — цитирует Пушкина Metaratings.ru. — Была мимолетная история с заинтересованностью английского и испанского клубов. Английский клуб претендовал на чемпионство, а испанский — середнячок. Турция очень активно хотела Георгия, например, «Фенербахче».

Щенников выступает за ЦСКА с 2008 года. В составе московского клуба он трижды становился чемпионом России.

В текущем сезоне 31-летний защитник провел за армейцев 14 матчей в Тинькофф РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-shchennikova-georgiem-interesovalis-pretendent-na-pobedu-v-apl-ispanskiy-serednyak-i-kluby-iz--1288919/

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⚽ Футбол. Лига наций A
Франция
Хорватия

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

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11%

2.10
⚽ Футбол. Лига наций A
Англия
Венгрия

ТМ 2.5

17%

2.13

Х2

4%

2.28

П1

28%

1.26
⚽ Футбол. Лига наций A
Германия
Италия

Х

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ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

1.38
Георгий Щенников
ФК ЦСКА (Москва)
0
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