Агент Щенникова рассказал о том, какие клубы интересовались защитником в карьере
Агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал, какие клубы интересовались футболистом в разные периоды карьеры.
— Были ли у Георгия в карьере предложения от серьезных европейских клубов? Была информация про «Шальке».
— Да, от «Шальке» было предложение, — цитирует Пушкина Metaratings.ru. — Была мимолетная история с заинтересованностью английского и испанского клубов. Английский клуб претендовал на чемпионство, а испанский — середнячок. Турция очень активно хотела Георгия, например, «Фенербахче».
Щенников выступает за ЦСКА с 2008 года. В составе московского клуба он трижды становился чемпионом России.
В текущем сезоне 31-летний защитник провел за армейцев 14 матчей в Тинькофф РПЛ.
Новости