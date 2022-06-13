«Ньюкасл» собирается заключить сделку по Экитике до конца недели

«Ньюкасл» собирается заключить сделку по форварду «Реймса» Уго Экитике до конца недели, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, стороны близки к согласованию условий личного контракта.

В сезоне-2021/22 Экитике забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 27 матчах за «Реймс».

Контракт 19-летнего француза с клубом действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 28 миллионов евро.