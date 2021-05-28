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Агент Доннаруммы посетил Барселону

06:50
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Агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола был в четверг, 27 мая, в Барселоне. По информации журналиста Фабрицио Романо, представитель 22-летнего итальянца летал на переговоры с «Барселоной».

Ожидается, что Марк-Андре тер Штеген останется первым номером каталонцев. «Ювентус» внимательно следит за ситуацией.

26 мая директор «Милана» Паоло Мальдини сообщил, что Доннарумма уйдет на правах свободного агента по окончании сезона. Также появилась информация о том, что он может продолжить карьеру в «Ювентусе» или «Барселоне».

В сезоне-2020/21 22-летний итальянец отыграл 48 матчей за «Милан», в которых пропустил 54 гола.

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