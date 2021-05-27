Доннарумма определится с новым клубом в ближайшие дни

Стало известно, когда вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма определится с клубом, в котором продолжит карьеру.

По данным журналиста Николы Скиры, итальянец на этой неделе выберет команду, в которую перейдет из «Милана». Сообщалось, что 22-летний вратарь может продолжить карьеру в «Ювентусе» или «Барселоне», которые готовы предложить ему долгосрочный контракт с хорошей зарплатой.

В сезоне-2020/21 футболист отыграл 48 матчей за «Милан», в которых пропустил 54 гола, а 15 встреч отыграл «на ноль».