Футбол
Трансферы

Новости

Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Арнаутович может подписать контракт с «Болоньей» до 2023 года, после чего продолжить карьеру в МЛС

07:10
Теги:

Форвард «Шанхай СИПГ» Марко Арнаутович может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 32-летний австриец может подписать контракт с итальянским клубом на два года. После 2023 года он может перейти в «Монреаль» из МЛС — другой клуб владельца «Болоньи» Джоуи Сапуто.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович на протяжении нескольких лет хочет видеть Арнаутовича в своей команде.

Арнаутович выступает за «Шанхай СИПГ» с лета 2019 года. За это время форвард провел 39 матчей за китайский клуб, в которых забил 20 голов и сделал 4 результативные передачи. Также австриец выступал за «Интер», «Твенте», «Сток Сити» и «Вест Хэм».

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Следующий соперник сборной России разнес команду, которая нас обыграла. Стоит ли опасаться швейцарцев?
Русская рулетка. В сборной точно уверены, что позвать Бобровского на ЧМ — это хорошая идея?
Шведы снова проиграли, хотя вели 2:0 после двух периодов. Топ-сборная пролетит мимо плей-офф ЧМ?
Яровинский прокомментировал переход Хакшабановича в «Рубин»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд