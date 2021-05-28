Арнаутович может подписать контракт с «Болоньей» до 2023 года, после чего продолжить карьеру в МЛС
07:10
Форвард «Шанхай СИПГ» Марко Арнаутович может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 32-летний австриец может подписать контракт с итальянским клубом на два года. После 2023 года он может перейти в «Монреаль» из МЛС — другой клуб владельца «Болоньи» Джоуи Сапуто.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович на протяжении нескольких лет хочет видеть Арнаутовича в своей команде.
Арнаутович выступает за «Шанхай СИПГ» с лета 2019 года. За это время форвард провел 39 матчей за китайский клуб, в которых забил 20 голов и сделал 4 результативные передачи. Также австриец выступал за «Интер», «Твенте», «Сток Сити» и «Вест Хэм».
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