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Сегодня, 18:33

«Челси», «Атлетико» и «Арсенал» интересуются полузащитником сборной Аргентины Макаллистером

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник сборной Аргентины и «Брайтона» Алексис Макаллистер может продолжить карьеру в «Челси», «Атлетико» или «Арсенале», сообщает журналист Гастон Эдул.

По информации источника, интерес топ-клубов к аргентинскому хавбеку появился после его выступления на чемпионате мира-2022 в Катаре. Макаллистер принял участие в шести матчах на мировом первенстве, забил один гол и отдал результативную передачу.

24-летний полузащитник выступает за «Брайтон» с января 2020 года, его соглашение с английским клубом рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне Макаллистер сыграл за команду из Брайтона 14 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt составляет 42 миллиона евро.

Сборная Аргентины по футболу
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Атлетико
ФК Челси
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