«Зенит» выкупил защитника Алипа у «Кайрата»

«Зенит» объявил о выкупе защитника Нуралы Алипа у «Кайрата».

Клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с 22-летним казахстанским футболистом по схеме «2,5 года + 1 год». Сумма трансфера не уточняется.

С февраля 2022 года Алип выступал за «Зенит» на правах аренды из «Кайрата». Он провел 20 матчей за российскую команду и не отличился результативными действиями.

В составе «Зенита» Алип стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.