«Реал», «Барселона» и «Ювентус» опубликовали новое совместное заявление в отношении Суперлиги

«Реал», «Ювентус» и «Барселона» на своих официальных сайтах опубликовали новое совместное заявление по поводу ситуации с европейской Суперлигой.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» приветствуют сегодняшнее решение суда, которое предписывает УЕФА немедленно отменить действия, предпринятые против всех клубов-учредителей Европейской Суперлиги включая прекращение дисциплинарных разбирательств в отношении трех нижеподписавшихся клубов и отмену штрафов и ограничений, наложенных на оставшиеся девять клубов-учредителей, — говорится в заявлении. — Суд поддержал позицию организаторов Суперлиги и вновь предупредил УЕФА, подтверждая, что невыполнение резолюции, принятой судом, может привести к финансовым санкциям и уголовной ответственности. Далее дело будет рассмотрено судом Европейского Союза в Люксембурге. Темой заседания будет рассмотрение монопольной позиции УЕФА в европейском футболе.

Мы обязаны решить очень серьезные проблемы и вопросы, стоящие перед футболом. УЕФА претендует на должность регулятора, оператора, единственного владельца и менеджера европейских футбольных соревнований. Эта монополия в условиях конфликта наносит серьёзный ущерб футболу и конкуренции в нем. Ранее неоднократно было показано, что финансовый контроль в УЕФА неадекватен и необъективен. Клубы, участвующие в европейских соревнованиях, имеют право на управление своими турнирами.

Мы рады, что в будущем мы не будем подвергаться постоянным угрозам со стороны УЕФА. Мы по-прежнему привержены цели развития проекта Суперлиги конструктивным образом, принимая во внимание мнение болельщиков, футболистов, тренеров, клубов, руководителей национальных лиг, национальных, международных ассоциаций и федераций. Мы знаем, что в нашем предложении есть аспекты, которые необходимо всесторонне рассмотреть, и которые необходимо улучшить в ходе конструктивного диалога, дабы прийти к общему и правильному решению. Мы по-прежнему верим в успех проекта, который всегда будет соответствовать законам ЕС».

Ранее проект европейской Суперлиги не состоялся после отказа от него девяти из 12 клубов учредителей, которые пришли к соглашению с УЕФА. Только «Реал», «Барселона» и «Ювентус» продолжают заявлять о приверженности проекту.