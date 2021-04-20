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Тренер «Саутгемптона» Хазенхюттль назвал серьезной угрозой создание Суперлиги

00:19
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Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал создание нового футбольного турнира – Суперлиги.

«Не может быть другого мнения на этот счет. Это угроза, и грядет война, если хотите, со стороны топ-клубов.

Посмотрим, что произойдет в будущем, но это серьезная угроза, и нам нужно с ней бороться. Надеюсь, что за нас будут болельщики, а без болельщиков футбол не работает. У этих топ-клубов большая сила», - приводит слова Хазенхюттля Daily Mail.

«Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. В ней планируется участие 20 команд. Турнир может начаться уже в августе 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9486793/European-Super-League-act-WAR-claims-Southampton-boss-Ralph-Hasenhuttl.html

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