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Президент «Торино» обвинил в предательстве руководителей «Интера» и «Ювентуса» за участие в Суперлиге

19 апреля 2021, 23:28
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Президент «Торино» Урбано Кайро подверг критике решение президента «Ювентуса» Андреа Аньелли и генерального директора «Интера» Джузеппе Маротты присоединиться к созданию Суперлиги.

«Это атака на серию А. Если Маротта делает что-то такое, то он должен немедленно покинуть пост в Итальянской федерации футбола. Ему должно быть стыдно.

Ты возглавляешь «Интер». Клуб, который поддержал проект Суперлиги вместе с другими командами. В таком случае ты не можешь оставаться в Федерации и представлять серию А, потому что ты атакуешь жизнь организации. То же самое касается и Аньелли.

Кажется, проект был согласован 10 января. Во время встреч я говорил им: «Как вы можете приходить сюда и говорить о единстве, когда вы саботируете переговоры со спонсорами, зная о подготовке к Суперлиге? Как вы можете вести переговоры по поводу финансирования, если вы уже работаете над Суперлигой?»

Но в каком стиле это сделано? Это предательство, это что-то от Иуды», – приводит слова Кайро La Gazzetta dello Sport.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Турнир может начаться уже в августе 2021 года.

Главой Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес, вице-президентами турнира — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и владелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Calcio/Champions-League/19-04-2021/superlega-cairo-marotta-agnelli-traditori-attentato-lega-410303801065.shtml?cmpid=shortener_e67b600bNx

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