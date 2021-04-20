Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер после ничейного результата в матче 32-го тура АПЛ с «Лидсом» (1:1) выступил против создания футбольной Суперлиги.

«Я могу высказать только свое личное мнение, мне это нисколько не нравится, и, надеюсь, этого не произойдет.

Нынешняя система хорошо работает в течение долгого времени, что сделало ее особенной, что мы сделали за последние несколько лет, так это то, что мы заслужили право выиграть Лигу чемпионов и заслужили право выиграть АПЛ.

Как игроки, мы не имеем права голоса, поэтому это кажется немного несправедливым. Все, что мы можем сделать, это попытаться выигрывать матчи", — приводит слова Милнера BBC Sport.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Европейской Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.