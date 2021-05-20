Источник: В ФИФА заранее знали о попытке организовать Суперлигу

Представители ФИФА, в том числе президент организации Джанни Инфантино, знали о будущей попытки организации европейской Суперлиги, сообщает 20 мая The New York Times.

Как указывает автор материала Тарик Панджа, публично Инфантино и другие представители ФИФА критиковали идею, но на самом деле были осведомлены о ситуации. Источник указывает, что у Инфантино была информация об этом как минимум с конца января, и он знал, кто планирует организовать турнир. С ним велись переговоры о поддержке нового соревнования со стороны ФИФА. На вопросы о причастности Инфантино к планам запуска Суперлиги в ФИФА отвечать отказались.

Также сообщается, что переговоры с ФИФА по поводу Суперлиги начались еще в 2019 году. Их вела группа, известная как А22. В этот консорциум советников входили проживающие в Испании финансисты Анас Лаграри и Джо Хан. Они встречались с ближайшими помощниками Инфантино, в том числе Маттиасом Графстромом, заместителем генерального секретаря ФИФА. Переговорщики предлагали ФИФА в обмен на одобрение Суперлиги участие своих клубов в обновленном ежегодном клубном чемпионате мира, а также отказ от призовых за участие в этом турнире. По словам представителей А22, в ФИФА были открыты к плану организации новой лиги. При этом Международная федерация футбола воздерживалась от его поддержки до тех пор, пока не будет представлен конкретный проект соревнований. По словам одного из источников, знакомого с ходом переговоров, в ФИФА дали понять, что не будут возражать против Суперлиги, если проект будет организован определенным образом.

После новости об организации Суперлиги президент УЕФА Александер Чеферин спросил у Инфантино, имеет ли он отношение к проекту. Тот ответил отрицательно, но отказался официально осудить планы клубов. Однако из-за давления он позднее все же сделал это. Об организации Суперлиги заявили 12 клубов. Затем большинство из них объявило о выходе из проекта. О своей приверженности организации Суперлиги в будущем, когда для этого будут условия, заявили «Реал», «Барселона» и «Ювентус». По данным СМИ, эти клубы могут быть исключены из еврокубков на два года.