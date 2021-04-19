Хабиб высказался о создании Суперлиги: «Бесполезно»

Бывший чемпион в легком весе прокомментировал новость о создании Суперлиги.

В Instagram-аккаунте 443 была опубликована информация о создании лиги. В комментариях боец высказал свое мнение.

«Бесполезно», — написал Хабиб.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.