Бывшему президент FA и «Манчестер Сити» Бернштейну стыдно за создание Суперлиги

Бывший президент Футбольной ассоциации Англии (FA) и «Манчестер Сити» Дэвид Бернштейн в интервью ВВС отреагировал на создание клубной Суперлиги.

«Мне стыдно. Я всю жизнь болел за «Манчестер Сити». Это клуб, который я люблю. Я уже слышал слова Гарри Невилла о «Манчестер Юнайтед», думаю, что-то подобное скажет Джэйми Каррагер о «Ливерпуле». Мне стыдно, потому что клубы с такой историей должны нести ответственность перед своими болельщиками, а не принимать подобные решения. Это закрытая лига, которая не смотрит на остальной мир. Мне скажется, Суперлига убьет футбол», — заявил Бернштейн.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.