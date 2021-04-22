«Барселона» заявила, что остается в Суперлиге

«Барселона» объявила, что остается в Суперлиге, несмотря на то, что многие клубы покинули турнир.

«Мы разделяем взгляды большинства европейских клубов о необходимости структурных реформ для того, чтобы гарантировать финансовую устойчивость и существование мирового футбола за счет улучшения продукта, который предлагается болельщикам по всему миру, консолидируя и увеличивая фанатскую базу, которая является опорой вида спорта. В этом контексте совет директоров «Барселоны» в срочном порядке принял предложение стать участником Суперлиги — турнира, который призван улучшить качество и привлекательность продукта. Решение было принято с уверенностью, что отказ от возможности стать частью проекта стал бы исторической ошибкой.



Учитывая общественную реакцию, которую проект вызвал во многих сферах, нет сомнений в том, что «Барселона» ценит необходимость более глубокого анализа причин, вызвавших эту реакцию, чтобы пересмотреть предложение в том виде, в котором оно было сформулировано изначально, и устранить все вопросы во благо общих интересов футбольного мира. Данный анализ требует времени и необходимого хладнокровия, чтобы избежать каких-либо опрометчивых действий. Мы считаем важным подчеркнуть тот факт, что суд уже предоставил срочную правовую защиту в соответствии с запросом, подтверждая право инициативы со стороны клубов-учредителей Суперлиги.



В связи с этим «Барселона» считает неправильным устанавливать процесс размышлений и дебатов в соответствии с критериями неоправданного давления и запугивания. Несмотря на то, что наш клуб прекрасно осознает важность и интерес, вызываемый этим вопросом, а также необходимость действовать максимально прозрачно, наш клуб всегда будет действовать с должной осмотрительностью и требует предельного понимания, уважения и терпения со стороны болельщиков «Барселоны» и общественного мнения», — говорится в заявлении на официальном сайте «Барселоны».

19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Главой новой организации стал президент «Реала» Флорентино Перес, заместителями — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глейзер.

21 апреля руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в Суперлиге. Позже из состава участников вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».