Экс-директор «Реала»: «12-летний мальчик сейчас не может выдержать счет 0:0 дольше 12 минут»

Бывший генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано высказался о провалившемся проекте Суперлиги, организованной двенадцатью топ-клубами Европы и затронул тему популяризации вида спорта среди детей.

«Очевидно, что документ, который подписали клубы, имел мало юридической силы. Эту войну выиграли английские фанаты, потому что в Испании никто и пальцем не двинул. Нельзя делать революцию в таком популярном продукте, как футбол, без знания о самом продукте и понимания клиента. Впрочем, сейчас двенадцатилетний мальчик не может выдержать счет 0:0 больше 12 минут. Проект Суперлиги провалился, но оставляет открытым вопрос о необходимых изменениях. Крупные организации должны обсудить это с клубами, чтобы достичь консенсуса», — цитирует Marca Вальдано.

19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Главой новой организации стал президент «Реала» Флорентино Перес, заместителями — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глейзер.

21 апреля руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в Суперлиге. Позже из состава участников вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».