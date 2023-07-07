Футбол
Испания
Новости Видео Ла Лига Сегунда Кубок
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:50

«Реал» подписал «турецкого Месси», выиграв у «Барселоны» трансферное класико

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Арда Гюлер.
Арда Гюлер.
Фото AFP
Футболист Арда Гюлер.
Арда Гюлер.
Фото Global Look Press
Футболист Арда Гюлер.
Арда Гюлер.
Фото Global Look Press
1/3
Невероятно талантливый Арда Гюлер едет в Мадрид.

Только в «Реал»!

«Реал» выиграл трансферное класико. Примерно так преподносится подписание мадридским клубом контракта с 18-летним турецким вундеркиндом Ардой Гюлером. А ведь в этой гонке «Барселона» долгое время считалась фаворитом, а Жоан Лапорта публично заявлял о желании получить игрока «Фенербахче». Тем более каталонцы предлагали туркам максимально выгодный вариант — не только деньги, но и годичную аренду восходящей звезды.

Клаудиньо (&laquo;Зенит&raquo;). Клаудиньо в одной команде с Криштиану Роналду или Бензема, «Спартак» отказался от Зиеша, Дембеле вместо Мбаппе

Однако сам футболист настоял на переезде в Мадрид, где ему обещали игровую практику уже в новом сезоне. По крайней мере утверждается, что Карло Анчелотти рассчитывает на новичка, а вопрос с арендой будет рассматриваться только в том случае, если Гюлер окажется не готов к конкуренции на новом уровне. Появилась даже красивая история о возможном временном переходе в «Байер», где турок окажется в руках Хаби Алонсо, которого считают будущим тренером «Реала».

Впрочем, в Мадриде настроены оптимистично, и выигранная у принципиального соперника схватка — одна из причин хорошего настроения. «Еще один игрок, который выбрал самый большой клуб», — уколол сине-гранатовых Винисиус Жуниор. А в Турции — еще до того, как выбор был сделан — обратили внимание на статус в мессенджере отца звезды Юмита Гюлера.

Там было размещено видео с кадрами игры за «Реал» Криштиану Роналду, а также фрагмент из популярного турецкого сериала. В сцене супруга обращается к мужу, предлагая поехать отдохнуть в Барселону, и слышит в ответ: «Ни за что не поеду в «Барселону»! Я перейду только в «Реал».

Что до расставания с «Фенербахче», за который Гюлер болел с юных лет, то, несмотря на слухи про обиду клуба и злость руководства, игрок и «канарейки» посвятили друг другу невероятно трогательные послания. Больше того, президент Али Коч, объявив болельщикам, что футболист сам не хочет оставаться в «Фенере», сказал, как важно, чтобы Арда был счастлив.

Футболист Арда Гюлер.
Арда Гюлер.
Фото Global Look Press

«Десятка» от Озила

В этой истории каталонцы отчасти перехитрили сами себя, так как приезжавший на переговоры в Турцию спортивный директор «Барсы» Деку предлагал разбить отступные в размере 17,5 миллиона евро на несколько траншей. Один отправили бы «Фенеру» сейчас, что позволило бы не регистрировать контракт новичка в ла лиге, а вторую часть суммы планировалось выплатить через год.

В итоге вступивший в игру «Реал» форсировал события и перебил предложение каталонцев. Как сообщили «канарейки», они получили за свою звезду 20 миллионов евро. Еще десять могут быть заработаны в виде бонусов, а если мадридцы продадут Гюлера, в Стамбул отправят 20 процентов от стоимости трансфера. Однако в данной истории не все решали деньги. Как утверждают турецкие источники, с 18-летним юношей общались звезды «Реала» — Тони Кроос и Лука Модрич.

Месут ЕЗИЛ. Месут Езил: счастливый распасовщик и поклонник Зидана

Приводилась даже цитата хорвата, который якобы сказал: «В следующем сезоне меня в Мадриде уже не будет, и я хочу передать свой игровой номер тебе». Правда это или вымысел — уже не так важно. Главное, что Гюлер в Мадриде. А где еще мог оказаться игрок, которого всегда сравнивали с бывшей звездой «Реала» Месутом Озилом? Тот, кстати, очень тепло отзывался о Гюлере, напророчив ему будущее звезды мирового уровня. А когда Озил покидал «Фенербахче», особенный для клуба десятый номер вручили его юному наследнику.

Футболист Арда Гюлер.
Арда Гюлер.
Фото Global Look Press

Первый трофей и большие авансы

То, что Гюлер невероятно талантлив, было ясно с юных лет. Когда он учился во втором классе, преподаватель физкультуры настоятельно рекомендовал отвести мальчишку в академию «Генчлербирлиги». Чтобы пройти отбор, хватило одной тренировки, причем Арда вскоре стал капитаном команды, где все были на год старше. А «Фенербахче» заметил игрока на турнире U-14, причем приметивший его скаут рассылал всем в клубе свои доклады, где отмечал не только футбольные качества, но и характер игрока. Тот остался на поле, несмотря на травму, и заплакал после обидного поражения.

В Стамбуле, куда через полгода после отъезда тосковавшего по дому Арды перебралась его семья, он перескакивал одну ступеньку за другой. Его быстро перевели из команды U-17 в U-19, где 15-летний талант в 22 играх забил 10 мячей и 7 раз ассистировал партнерам. Далее было приглашение Витора Перейры тренироваться с главной командой и официальный дебют в суперлиге в 16 лет.

До перехода в «Реал» Гюлер уже успел получить еврокубковый опыт, забил самый юный гол в истории сборной Турции и выиграл первый в карьере трофей. Да как! Отдал голевой пас и начал вторую результативную атаку в финале Кубка Турции, получив еще и приз лучшему игроку матча. Его сватали в «Аякс», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Баварию». Им восхищались и с кем только ни сравнивали — например с бывшей звездой «Реала» Гути: за видение поля, классные передачи и умение готовить атаки.

Лионель Месси. Куда едет Месси? Клуб Бекхэма — аутсайдер МЛС: 27-е место и 7 поражений подряд

Ну и как же без «турецкого Месси«! Благо левая нога, которую в детстве буквально заставлял развивать отец, у Гюлера действительно волшебная. Как и дриблинг. Когда он играет не плеймейкера, а на правом краю атаки, смещаясь под ударную ногу, параллели с великим аргентинцем напрашиваются сами. Возможно, на «Камп Ноу» это Гюлеру только мешало бы. Кркич и Ансу Фати не дадут соврать.

Но есть ощущение, что в Мадриде такого давления на юношу не будет. А как получится на «Сантьяго Бернабеу» — зависит от самого Гюлера. Авансы он получил огромные. В свое время так же было с Эдегором и Кубо. Оба стали большими игроками, но не в Мадриде. Райниер и вовсе продолжает ходить в перспективных. Так что Гюлеру нужно пойти путем Винисиуса и Родриго. Данные для этого есть.

РПЛ, таблица переходов лета: Марио Фернандеса ждут в «Зените», Кудряшов перешел в «Факел»

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
ФК Фенербахче
Арда Гюлер
2
7
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Охрана баскетболиста НБА избила Бритни Спирс. Звезда подала заявление в полицию
Фернандес — лучший трансфер «Зенита» летом. И удар по конкуренту
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
На Урале после употребления алкоголя госпитализировали 10 детей
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скандал в испанском футболе: «Осасуну» исключили из еврокубков за договорные матчи. Что произошло?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
5
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
6
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
7
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
10
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
11
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
12
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
17
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
18
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
19
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
20
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 - : -
11.08 22:30
Севилья – Валенсия
 - : -
12.08 18:30
Сельта – Осасуна
 - : -
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 - : -
13.08 18:30
Р. Сосьедад – Жирона
 - : -
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
13.08 22:30
Хетафе – Барселона
 - : -
14.08 20:30
Кадис – Алавес
 - : -
14.08 22:30
Атлетико – Гранада
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости