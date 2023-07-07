«Реал» подписал «турецкого Месси», выиграв у «Барселоны» трансферное класико

Невероятно талантливый Арда Гюлер едет в Мадрид.

Только в «Реал»!

«Реал» выиграл трансферное класико. Примерно так преподносится подписание мадридским клубом контракта с 18-летним турецким вундеркиндом Ардой Гюлером. А ведь в этой гонке «Барселона» долгое время считалась фаворитом, а Жоан Лапорта публично заявлял о желании получить игрока «Фенербахче». Тем более каталонцы предлагали туркам максимально выгодный вариант — не только деньги, но и годичную аренду восходящей звезды.

Однако сам футболист настоял на переезде в Мадрид, где ему обещали игровую практику уже в новом сезоне. По крайней мере утверждается, что Карло Анчелотти рассчитывает на новичка, а вопрос с арендой будет рассматриваться только в том случае, если Гюлер окажется не готов к конкуренции на новом уровне. Появилась даже красивая история о возможном временном переходе в «Байер», где турок окажется в руках Хаби Алонсо, которого считают будущим тренером «Реала».

Впрочем, в Мадриде настроены оптимистично, и выигранная у принципиального соперника схватка — одна из причин хорошего настроения. «Еще один игрок, который выбрал самый большой клуб», — уколол сине-гранатовых Винисиус Жуниор. А в Турции — еще до того, как выбор был сделан — обратили внимание на статус в мессенджере отца звезды Юмита Гюлера.

Там было размещено видео с кадрами игры за «Реал» Криштиану Роналду, а также фрагмент из популярного турецкого сериала. В сцене супруга обращается к мужу, предлагая поехать отдохнуть в Барселону, и слышит в ответ: «Ни за что не поеду в «Барселону»! Я перейду только в «Реал».

Что до расставания с «Фенербахче», за который Гюлер болел с юных лет, то, несмотря на слухи про обиду клуба и злость руководства, игрок и «канарейки» посвятили друг другу невероятно трогательные послания. Больше того, президент Али Коч, объявив болельщикам, что футболист сам не хочет оставаться в «Фенере», сказал, как важно, чтобы Арда был счастлив.

Арда Гюлер. Фото Global Look Press

«Десятка» от Озила

В этой истории каталонцы отчасти перехитрили сами себя, так как приезжавший на переговоры в Турцию спортивный директор «Барсы» Деку предлагал разбить отступные в размере 17,5 миллиона евро на несколько траншей. Один отправили бы «Фенеру» сейчас, что позволило бы не регистрировать контракт новичка в ла лиге, а вторую часть суммы планировалось выплатить через год.

В итоге вступивший в игру «Реал» форсировал события и перебил предложение каталонцев. Как сообщили «канарейки», они получили за свою звезду 20 миллионов евро. Еще десять могут быть заработаны в виде бонусов, а если мадридцы продадут Гюлера, в Стамбул отправят 20 процентов от стоимости трансфера. Однако в данной истории не все решали деньги. Как утверждают турецкие источники, с 18-летним юношей общались звезды «Реала» — Тони Кроос и Лука Модрич.

Приводилась даже цитата хорвата, который якобы сказал: «В следующем сезоне меня в Мадриде уже не будет, и я хочу передать свой игровой номер тебе». Правда это или вымысел — уже не так важно. Главное, что Гюлер в Мадриде. А где еще мог оказаться игрок, которого всегда сравнивали с бывшей звездой «Реала» Месутом Озилом? Тот, кстати, очень тепло отзывался о Гюлере, напророчив ему будущее звезды мирового уровня. А когда Озил покидал «Фенербахче», особенный для клуба десятый номер вручили его юному наследнику.

Арда Гюлер. Фото Global Look Press

Первый трофей и большие авансы

То, что Гюлер невероятно талантлив, было ясно с юных лет. Когда он учился во втором классе, преподаватель физкультуры настоятельно рекомендовал отвести мальчишку в академию «Генчлербирлиги». Чтобы пройти отбор, хватило одной тренировки, причем Арда вскоре стал капитаном команды, где все были на год старше. А «Фенербахче» заметил игрока на турнире U-14, причем приметивший его скаут рассылал всем в клубе свои доклады, где отмечал не только футбольные качества, но и характер игрока. Тот остался на поле, несмотря на травму, и заплакал после обидного поражения.

В Стамбуле, куда через полгода после отъезда тосковавшего по дому Арды перебралась его семья, он перескакивал одну ступеньку за другой. Его быстро перевели из команды U-17 в U-19, где 15-летний талант в 22 играх забил 10 мячей и 7 раз ассистировал партнерам. Далее было приглашение Витора Перейры тренироваться с главной командой и официальный дебют в суперлиге в 16 лет.

До перехода в «Реал» Гюлер уже успел получить еврокубковый опыт, забил самый юный гол в истории сборной Турции и выиграл первый в карьере трофей. Да как! Отдал голевой пас и начал вторую результативную атаку в финале Кубка Турции, получив еще и приз лучшему игроку матча. Его сватали в «Аякс», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Баварию». Им восхищались и с кем только ни сравнивали — например с бывшей звездой «Реала» Гути: за видение поля, классные передачи и умение готовить атаки.

Ну и как же без «турецкого Месси«! Благо левая нога, которую в детстве буквально заставлял развивать отец, у Гюлера действительно волшебная. Как и дриблинг. Когда он играет не плеймейкера, а на правом краю атаки, смещаясь под ударную ногу, параллели с великим аргентинцем напрашиваются сами. Возможно, на «Камп Ноу» это Гюлеру только мешало бы. Кркич и Ансу Фати не дадут соврать.

Но есть ощущение, что в Мадриде такого давления на юношу не будет. А как получится на «Сантьяго Бернабеу» — зависит от самого Гюлера. Авансы он получил огромные. В свое время так же было с Эдегором и Кубо. Оба стали большими игроками, но не в Мадриде. Райниер и вовсе продолжает ходить в перспективных. Так что Гюлеру нужно пойти путем Винисиуса и Родриго. Данные для этого есть.

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