Скандал в испанском футболе: «Осасуну» исключили из еврокубков за договорные матчи. Что произошло?

Клуб не сыграет в Лиге конференций.

Прошлый сезон стал для «Осасуны» одним из лучших в истории: команда впервые за 18 лет вышла в финал Кубка Испании и впервые за 17 лет пробилась в еврокубки, заняв седьмое место в ла лиге. Но в Лиге конференций не выступит — из-за вердикта УЕФА.

За что отстранили «Осасуну»?

4 июня 2023 года «Осасуна» дома обыграла «Жирону» (2:1) и окончательно закрепилась на седьмом месте в таблице. В Испании оно дает путевку в Лигу конференций, что для клуба вроде «Осасуны» — достижение.

Логотип Лиги конференций УЕФА. Фото Global Look Press

А если знать, как страдали памплонцы в последние годы, это не просто историческое событие, а настоящий прорыв. Девять лет назад «Осасуна» вылетела в сегунду с перспективой отправиться еще ниже. Как недавно признался генеральный директор Фран Каналь, это просто убило бы команду: «Второй дивизион хотя бы давал телевизионные деньги. Понижение в третий означало бы практически исчезновение».

Через год красные вышли в высший дивизион, но тут же вылетели обратно. И влезли в долги (около 70 миллионов евро). Чтобы их отдать, управленцам пришлось заложить стадион и тренировочную базу, а в отдельных случаях — собственные дома и пенсионные накопления. Но даже так проблема не решилась — «Осасуна» осталась должна порядка 25 миллионов евро. Несмотря на это, клуб продолжил жить — функционеры разработали стратегию погашения, начали реконструкцию стадиона и в сезоне-2018/19 уверенно вернулись в ла лигу.

После этого настала эпоха процветания. Да, «Осасуна» не сияла, но уверенно налаживала дела — доводила до ума арену и женскую команду, наращивала подписчиков в соцсетях; в общем, пыталась оздоровиться после пятилетней встряски. И наконец, за все испытания получила чудесный сезон-2022/23 — с финалом Кубка короля и седьмым местом, гарантировавшим участие в еврокубках.

Но 7 июня в УЕФА сообщили, что отстраняет памплонцев от Лиги конференций за договорные матчи. Почти десятилетней давности.

Игроки «Осасуны» празднуют гол с фанатами. Фото Global Look Press

Что за скандал с договорными матчами?

Одна из самых жутких историй в ла лиге — договорняки «Осасуны» из 2014 года. Тогда памплонцы отчаянно боролись за выживание и, как в дальнейшем установило следствие, несколько раз стимулировали всех, кого только можно было:

400 тысяч евро достались некоторым игрокам «Бетиса» в качестве мотивации для победы над «Вальядолидом»;

250 тысяч евро — опять «Бетису», но за поражение «Осасуне» в личной встрече;

150 тысяч евро — в качестве дополнительной мотивации «Вальядолиду» в матче против «Депортиво»;

250 тысяч евро — «Эспаньолу» за проигрыш «Осасуне»;

Как именно удалось установить, что памплонцы промышляют договорняками, неизвестно. Но случилось это довольно быстро — уже в 2015 году. Точно известно, что активнее всех сотрудничал со следствием бывший секретарь команды Анхель Вискай. Именно он, как считается, выдал всех виновных. Но сам наказания не избежал. Наоборот, получил самый большой срок из всей компании — почти восемь лет и восемь месяцев за решеткой — и еще долго не увидит игр родного клуба. Остальные преступники — экс-президент Мигель Таверна и спортивный директор Хесус Перальта — сели на шесть лет и восемь месяцев каждый. Именно эти люди окунули «Осасуну» в долги.

Спасать клуб предстояло гендиректору Каналю, а также юристу из Памплоны Луису Сабальсе. В итоге Луис стал тем, кто вытащил «Осасуну» из краха — он выкупил клуб, а потом заложил все свое состояние, включая пенсионные накопления, чтобы погашать кредиты и штрафы. И на его совести все успехи последних лет, включая седьмое место. Но теперь он — один из главных пострадавших от решения УЕФА.

Ягоба Аррасате. Фото Global Look Press

УЕФА настаивает на своем, «Осасуна» готова к войне

7 июня еврочиновники объявили о старте дисциплинарного расследования в отношении испанского клуба.

«Осасуна» отреагировала в тот же день. В официальном коммюнике испанцы пытались быть дипломатичными — напомнили, что провинившиеся в 2014 году уже давно не работают в клубе, а во всех судебных заключениях «Осасуна» значится пострадавшей стороной.

Доводы не сработали. 23 июня УЕФА объявила, что «Осасуна» не примет участие в Лиге конференций согласно пункту G статьи 4.01 правил УЕФА, который гласит: «Для участия в евротурнире клубы должны доказать, что не были вовлечены в деятельность, влиявшую на исход любой игры в национальном или международном первенстве, с 2007 года».

Памплонцы подошли под эти критерии.

Но в «Осасуне» не собирались сдаваться. На сайте клуба были опубликованы сразу два заявления. Одно из них посвящалось Королевской испанской футбольной федерации — в нем «Осасуна» раскритиковала Луиса Рубиалиса, главного футбольного чиновника страны, обвинив его в нежелании помочь клубу, а также в передаче информации в прессу.

Второе заявление от 23 июня предназначалось уже УЕФА — и было составлено в такой же агрессивной форме:

«Осасуна» напомнила, что испанские суды признали ее пострадавшей;

в клубе подчеркнули, что именно нынешние управленцы подали в суд на преступников — с целью «восстановить доброе имя команды»;

повторно (и гораздо подробнее) была обвинена в сливах прессе испанская федерация. Причем «Осасуна» подчеркнула, что испанские чиновники не просто передавали информацию — они сильно преувеличивали, делая вид, будто все уже решено и памплонцы гарантированно не сыграют в Лиге конференций;

стратегию УЕФА назвали контрпродуктивной: в клубе намекнули, что после этой истории все остальные руководители клубов задумаются — сдавать ли своих нечестных предшественников, как это сделал Сабальса, или, наоборот, прикрывать? По мнению «Осасуны», всем борцам с коррупцией был дан очевидный сигнал: не лезьте, никто не будет разбираться, накажут всех подряд;

наконец, УЕФА назвали «сильной организацией против слабых команд, но слабой на фоне сильных» — это явный намек на «Барселону» и их недавний судейский скандал.

Завершилось коммюнике лозунгом ««Осасуна» никогда не сдается», а также обещанием подать апелляцию на решение.

4 июля стало известно, что апелляция провалилась, а памплонцы теперь точно не сыграют в Лиге конференций.

В новом сообщении клуб был краток, пообещал обратиться в СAS и «противостоять УЕФА, чтобы положить конец серьезному нарушению своих прав».

Арбитр УЕФА. Фото Global Look Press

Почему УЕФА так жестока?

Ситуация действительно выглядит суровой, учитывая, что нынешняя «Осасуна» к клубу образца 2014 года не имеет никакого отношения. Более того, текущие функционеры — натурально враги предыдущих и фактически отправили за решетку тех, кто опозорил имя команды и тратил бюджет на взятки. Но УЕФА не обращает на это внимания.

Испанские медиа предположили, что дело в жесточайшем непринятии организацией договорных матчей. Если клуб когда-то был замешан в чем-то подобном, то с такой репутацией в турнирах уровня Лиги чемпионов, Лиги Европы или Лиги конференций делать нечего.

Очевидно, что в противостоянии с УЕФА «Осасуна» пойдет до конца. Но, кажется, ее шансы ничтожны. Все идет к тому, что давние махинации действительно лишат еврокубков тех, кто заслужил их в честной конкурентной борьбе. И, вероятно, даже не был в курсе событий почти десятилетней давности, которые вдруг стали актуальны сейчас. Учитывая, что в УЕФА уже закрывали глаза на нарушения топ-клубов (вроде «Ювентуса», «Барсы» или «ПСЖ»), вердикт в адрес скромной «Осасуны» и правда выглядит неоднозначно.