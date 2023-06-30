Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
МЛС (MLS)

Сегодня, 19:30

Куда едет Месси? Клуб Бекхэма — аутсайдер МЛС: 27-е место и 7 поражений подряд

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси.
Что нужно знать об «Интере Майами».

История

«Интер Майами» — очень молодой клуб. В одном из самых солнечных городов США много лет не было собственного представителя в МЛС, но в 2018 году лига объявила о скором создании клуба на юге Флориды. Он получил название «Интер», розовые цвета и прозвище «цапли» (этих птиц немало в регионе).

Старт команды в МЛС состоялся в 2020 году, и пока она не успела ничего выиграть. За три сезона «Интер» попал в плей-офф лишь один раз, где сразу же вылетел от «Нью-Йорк Сити», да и в этом году дела в МЛС у него идут скверно: команда располагается на 27-м месте и замыкает таблицу Восточной конференции. «Цапли» проиграли в семи последних матчах чемпионата, зато вышли в полуфинал Открытого кубка США — так далеко «Интер» еще не добирался, так что имеет реальные шансы на первый трофей в истории. Полуфинал как раз запланирован на конец августа, когда Месси и другие новые звезды уже приедут во Флориду.

Дэвид Бекхэм, Лионель Месси. «Это было стихийное бедствие». Как Бекхэм изменил футбол в США и сделал возможным приглашение Месси

Владельцы

Все знают, что во главе клуба стоит один из самых известных экс-футболистов мира Дэвид Бекхэм, но это не совсем так. Экс-капитан сборной Англии — в большей степени лицо «Интера», но не единственный его хозяин. Вместе с Бекхэмом «цаплями» руководят братья Хорхе и Хосе Мас — это бизнесмены, выросшие в Майами и владеющие крупной строительной и инжиниринговой фирмой MasTec. Forbes оценивает состояние Хорхе Маса в 1,4 миллиарда долларов.

Фото Getty Images

Стадион

Примерно в то же время, когда было объявлено о создании клуба в Майами, началось и строительство нового стадиона для «Интера». По партнерскому соглашению арена получила название «ДРВ ПНК» и открылась в 2020 году. Ее максимальная вместимость — всего 18 тысяч, и это одна из причин, по которой «Интер» реализовал билеты на все оставшиеся матчи сезона уже спустя сутки после подписания контракта с Месси.

Портрет Лионеля Месси в&nbsp;Майами. Даже у баскетбольного «Майами» стадион больше! С такой ареной фанаты Месси будут драться за билеты

Очевидно, что на таком стадионе болельщикам тесно, так что «Интер» готовится к переезду в новый дом. Да, спустя всего несколько лет после открытия нынешней арены «цапли» объявили о начале строительства новой — «Майами Фридом Парк» будет рассчитан на 25 тысяч зрителей и откроется в 2025 году.

Херардо «Тата» Мартино.
Фото USA Today Sports

Тренер

Сейчас «Интер» занимает третье с конца место в МЛС, поэтому неудивительно, что на днях в клубе произошли перестановки. Фил Невилл, руководивший командой с начала 2021 года, был отправлен в отставку, а на освободившийся пост назначили маститого Херардо «Тата» Мартино. Это решение — конкретно под Месси: 60-летний специалист работал с действующим чемпионом мира и в «Барселоне», и в сборной Аргентины.

Правда, с каталонцами Мартино выиграл лишь Суперкубок Испании, а со своей национальной командой уступил в двух подряд финалах Кубка Америки. Зато в 2018 году аргентинский тренер привел «Атланту Юнайтед» к победе в плей-офф МЛС. Последним местом работы Мартино была сборная Мексики, которую он не сумел вывести из группы на ЧМ-2022.

Фото Global Look Press

Состав

Если судить строго по Transfermarkt, то по состоянию на июнь «Интер» занимал 24-е место в лиге по совокупной цене состава — всего 34 миллиона евро. Однако в эту сумму не входит оценочная стоимость Месси, а она ей почти идентична. Другими словами, с июля общая цена игроков «цаплей» возрастет в два раза, и клуб моментально катапультируется в лидеры МЛС по этому показателю.

Как известно, помимо Лео в «Интер» переходит и другой именитый воспитанник «Барселоны» Серхио Бускетс, а еще к ним может присоединиться их бывший одноклубник Жорди Альба.

Лионель Месси продолжит карьеру в&nbsp;клубе МЛС &laquo;Интер Майами&raquo;. Доля в клубе и отчисления от партнеров лиги, Бускетс и Ди Мария в качестве партнеров. Почему Месси выбрал Америку

До прошлого года в «Интере» играл другой знаменитый аргентинский нападающий Гонсало Игуаин, а на момент объявления о трансфере Месси самыми известными футболистами команды считались венесуэльский форвард Жозеф Мартинес, американский защитник Деандре Йедлин и украинский защитник Сергей Кривцов.

Важно, что в МЛС существует так называемое правило Бекхэма, или правило назначенного игрока. Согласно нему, команды могут подписывать максимум трех футболистов вне потолка зарплат, и на момент перехода Месси у «Интера» все слоты были заняты, так что клубу придется совершать перестановки в бухгалтерии. AS сообщал, что в год аргентинец будет получать около 54 миллионов долларов.

Лионель Месси. «Приезд Месси отправит МЛС на Луну или даже дальше». Мировые СМИ — о трансфере Лео в «Интер Майами» Бекхэма

Дата дебюта

Контракт Месси с американским клубом начнет действовать в июле. Чемпионат в самом разгаре, матчи проходят каждую неделю, но это не значит, что звездный форвард дебютирует в МЛС уже в ближайшие выходные. Оформление необходимых документов занимает время, да и Месси еще недавно играл за сборную в Азии, после чего отдыхал от изнурительного сезона.

Предварительная и неофициальная дата дебюта аргентинца — 21 июля. В этот день начнется ежегодный турнир Кубок лиг, в котором участвуют клубы из МЛС и чемпионата Мексики. В первом туре группового этапа «Интер Майами» сыграет против «Крус Асуль», и, скорее всего, за этим матчем будет наблюдать вся планета.

Дэвид Бекхэм
Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
1
0
Читайте также
Щербакова впервые высказалась после слухов о возвращении в спорт. Что она заявила?
Костомаров опубликовал новое видео о восстановлении из больницы
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Месси — в Майами: разрыв с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
«Барселона» хочет пригласить Месси на открытие «Камп Ноу» после реконструкции
Тренер «Интер Майами» Мартино: «Вся Америка говорит о Месси, он сделает МЛС лучше»
Спортивный директор «Интер Майами»: «Надеемся, к концу июля Месси будет готов играть»
Месси — о предстоящей игре в «Интер Майами»: «Я очень взволнован»
Презентация Месси в «Интер Майами» состоится 16 июля
За что фаны «ПСЖ» возненавидели Месси? До Лео они гнобили Мбаппе и Неймара
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости