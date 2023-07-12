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Чуть не ушел в теннис, посещает психолога и всегда востребован среди топ-клубов. Феномен Альваро Мораты

Артем Никулин
корреспондент
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Футболист Альваро Мората
Альваро Мората.
Фото Global Look Press
Теперь его зовут «Рома» и «Милан».

Ни одно летнее трансферное окно не обходится без новостей об Альваро Морате. Медиа вечно отправляют испанца в новую команду и зачастую попадают в точку. За девять лет Альваро шесть раз поменял клубную прописку: дважды переходил в «Ювентус», возвращался в «Реал» и «Атлетико», а еще переезжал в «Челси» за 66 миллионов евро (суммарно за испанца заплатили 189 миллионов!).

Всю карьеру форвард провел в топ-клубах, которые борются за всевозможные трофеи и могут позволить себе покупку лучших футболистов. Так почему они всегда предпочитают Морату, который никогда не входил в элитную категорию и не пересекал отметку в 20 голов за сезон?

Морату всю карьеру преследовали трудности. Он даже собирался закончить с футболом

Путь во взрослый футбол Морате открыл Жозе Моуринью. Это был 2010 год: Жозе в самом соку, он только что выиграл Лигу чемпионов с «Интером» и как никто другой разбирался в футболистах. Он-то и разглядел талантливого 17-летнего нападающего: взял в американское турне, позволил дебютировать за основу Мадрида, но потом вернул в «Кастилью» обрастать мышцами.

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«Он дал мне первый большой контракт с Мадридом и сказал: «Если ты все сделаешь правильно, тебе не придется больше работать в этой жизни». Тогда я был в резерве с Начо, и он сказал нам, что мы должны бороться изо всех сил», — вспоминал Мората в беседе с Movistar+.

Хотя никакого «Реала» могло и не быть. Перед тем как Альваро перешел в академию королевского клуба, он несколько лет отбегал в академии «Атлетико» и подумывал бросить футбол: тренеры не видели в нем основного нападающего, а сам Мората не получал удовольствия от тренировок.

«Я думал о переходе в теннис, потому что периодически играл в него раньше. Думаю, там у меня получалось даже лучше, чем в футболе. Впрочем, для тенниса я был недостаточно терпелив и прагматичен», — рассказывал испанец.

Но главные испытания на прочность были впереди. Моуринью видел перспективу в юном Альваро, но с неохотой привлекал его в основу. Например, Жозе не выпустил Морату даже в ответном матче против «Леванте» (хотя в первой игре «Реал» победил 8:0), потом обещал перевести во взрослую команду, если тот поправит статистику в «Кастилье». Мората раззабивался, но тренер все равно оставил его в дубле.

Футболист Альваро Мората
Фото Global Look Press

Однажды Моур анонсировал выход Мораты в старте против «Понферрадины» в Кубке, но за пару дней до матча форвард получил красную карточку за «Кастилью». Жозе подумал, что дисквалификация распространяется и на кубковые матчи, поэтому снова отсек игрока. Хотя испанская федерация заранее подтвердила, что Альваро может играть.

Мората по-настоящему ворвался во взрослый футбол в 2013-м при Карло Анчелотти. Альваро за 500 с лишним минут забил восемь мячей в ла лиге, а отличился с «Шальке» в плей-офф Лиги чемпионов и получил 40 минут в финале с «Атлетико». В конце сезона Анчелотти заявил, что испанец по таланту сравним с Роналду и Бензема.

Но буквально через пару месяцев Карло отпустил форварда в «Ювентус» за 20 миллионов евро: Альваро моментально адаптировался в новом коллективе и стал частью непобедимой команды, которая безостановочно забирала скудетто и участвовала в решающих стадиях ЛЧ. В двух сезонах Мората настрелял 27 мячей, вернулся в «Реал» и в статусе игрока запаса пробил отметку в 20 голов за сезон (индивидуальный рекорд).

Италия&nbsp;&mdash; Испания. Альваро Мората после промаха в&nbsp;серии пенальти. Спасение и трагедия Мораты. Он отвечал хейтерам голами, но так и не справился с давлением

Проблемы начались после трансфера в «Челси». За счет более плотной конкуренции в таблице и специфики чемпионата Мората оказался не в своей тарелке. Если в Турине и Мадриде были знакомые лица, доверие и доминирующий стиль игры, то в Лондоне все складывалось иначе. Это отразилось и на статистике: при 20 xG Альваро отличился 16 раз, хотя в идеале топ-форварды должны превосходить показатель ожидаемых голов.

В итоге Мората покинул «Челси» спустя полтора года (хотел еще раньше, но Сарри уговорил остаться), а его трансфер за 60 миллионов евро признали неудачным. Есть несколько причин провала Альваро, но все сводятся к ментальным проблемам нападающего.

Очевидно, болельщики «Челси» рассчитывали, что Мората окажет на команду влияние уровня Дрогба и Диего Косты. Трансферная стоимость тоже сказалась — испанец стал самым дорогим приобретением в истории клуба, в нем видели лидера. Отсюда и пристальное внимание.

«Ты постоянно себя накручиваешь: мне нужен гол, мне нужен гол. Чем больше думаешь — тем сложнее забить. Голы случаются, когда играешь с улыбкой. А я могу закопаться в анализе своих промахов», — признавал игрок.

Мората все прекрасно осознавал, но ничего не мог поделать. Он эмоционально реагировал на неудачные матчи, пинал бутылки после замен, а зимой 2018-го впал в уныние и за полгода отличился в АПЛ лишь однажды.

Футболист Альваро Мората
Фото Global Look Press

«Мне было тяжело психологически, и я не собирался кому-либо об этом говорить и не хотел никого слушать. Просто сидел дома. Это, вероятно, не было депрессией, но что-то близкое... В «Челси» на меня возлагали много ожиданий — было огромное давление», — рассказывал форвард после сезона.

Ко всем проблемам добавилась смерть близкого друга в автокатастрофе и беременность жены. «Представьте себе наше обычное утро: жену тошнит в туалете, а муж не в состоянии встать с кровати», — вспоминал Альваро.

Перед стартом нового сезона Морате порекомендовали психолога Хоакина Вальдеса. Сначала испанец посчитал это унизительной шуткой, но вскоре решился на сеанс.

С тех пор стало проще не только в клубе, но и в сборной. Здесь уже помог Луис Энрике, который вернул игрока, пропустившего ЧМ-2018, — а вместе с ним тренер пригласил в штаб Вальдеса. Поддержка Хоакина особенно помогла во время Евро-2020, когда Альваро уничтожали за низкую результативность. Доходило до угроз семье в соцсетях.

«Он [Вальдес] оказал мне большую поддержку. Мы общаемся не только о футболе. Хорошо, когда вокруг вас есть люди, с которыми можно поговорить и которые вам помогут», — выдыхал нападающий.

Футболисты Альваро Мората и Доминик Ливакович
Альваро Мората и Доминик Ливакович.
Фото AFP

Так почему Альваро нужен топам?

Здесь стоит подчеркнуть, что Мората — один из немногих совершенных форвардов современности. У него отличные физические данные, хорошая техника, а также вариативный стиль игры. В эпоху популяризации ложных девяток и вингеров-страйкеров Мората — очень ценный актив.

Сам игрок никогда не считал себя звездой, поэтому охотно адаптируется к любому игровому стилю и требованиям. Альваро любит участвовать в комбинациях при позиционной атаке, смещаясь вглубь левого полуфланга. Например, действуя в паре с Роналду в «Ювентусе», Альваро подстраивался под движение португальца — уж очень схожи у них приемы.

Движение Мораты — его главный козырь. Он перегружает фланги и совершает множество ложных рывков, уводя за собой защитников и освобождая зоны для включений другим игрокам. За это качество Альваро и полюбил Маурицио Сарри, который уговорил испанца не торопиться со сменой клубной прописки в «Челси». И Мората хорошо проявил себя в роли ложной девятки, подыгрывая партнерам за счет паса или движения.

Испанец сочетает в себе несколько ролей. Он может сыграть и типичного «столба», и оттянутого форварда, и завершителя. В любой роли Мората крайне активен на поле и всегда открывается под забросы или последний пас. Хотя врожденного иммунитета Филиппо Индзаги у Мораты не наблюдается: в том же матче с «Барселоной» в ЛЧ-2020/21 Альваро оформил хет-трик, но все голы забил из офсайда. Главное, что Альваро не слишком зависит от партнеров — только от самого себя.

Альваро Мората после неудачного удара в&nbsp;серии пенальти матча 1/2 финала Евро-2020 Италия&nbsp;&mdash; Испания. «Купи себе ноги». Как болельщики отреагировали на промах Мораты

«Мората — настоящий нападающий. Он всегда в позиции, в центре штрафной. Он всегда наготове, это его главное качество», — восторгался легендарный Алессандро дель Пьеро.

Этим летом испанцем активно интересуются в Италии — особенно активны «Рома» и «Милан». У римлян выбыл Тэмми Абрахам, а на Андреа Белотти с нулем мячей за прошлый сезон рассчитывать опасно. У миланцев тоже кадровые проблемы: помимо Жиру и Леау забивать особо некому. В обоих случаях командам нужен не звездный завершитель, а работящая единица, способная дать объем на любом участке поля.

Наиболее выигрышным вариантом выглядит, конечно, перелет в Рим. Там можно возродить успешную связку с Пауло Дибалой. А нынешний Моуринью, кажется, не особо зациклен на результативности — нападающих всегда может подстраховать защитник с шальным дальним ударом или автогол.

Альваро Мората
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ФК Рома
ФК Челси
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