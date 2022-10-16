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16 октября, 19:30

Бензема сыграл на «Золотой мяч», Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико

Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Игроки «Реала» празднуют гол в ворота «Барселоны».
Фото Global Look Press
Карим Бензема (слева) и Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press
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Действующий чемпион стал единоличным лидером ла лиги.
Испания. Лига 1. 9-й тур
16 окт, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
Барселона

Бензема размочил тер Штегена

Отсутствие Тибо Куртуа в воротах «Реала», мужество рвавшегося на поле в защитной маске и в итоге оставшегося на скамейке до последних минут Антонио Рюдигера, возвращение в заявку измученной травмами «Барселоны» Жюля Кунде... При всей значимости данных футболистов это лишь вводные перед очередной — 250-й по счету — главой великого противостояния, к которому непримиримые соперники подошли на двух первых строчках таблицы с одинаковым количеством набранных очков.

И, как бы нам ни хотелось обратного, потери будут всегда. А борьба с их последствиями — неизбежный элемент игры, где у каждого своя философия. Немного идеалистическая у Хави, который хочет побеждать благодаря фирменному стилю. Более прагматичный подход у Карло Анчелотти, считающего, что игра может меняться в зависимости от набора исполнителей, а главное — чтобы схема была удобна футболистам.

В этом плане итальянец даже гибче Зинедина Зидана, который во время своего второго пришествия в «Реал» серьезно прокачал умение подстраиваться под конкретного соперника и использовать его уязвимые места. В воскресенье мадридцы их искали, пытаясь с первых минут душить сине-гранатовых прессингом, а каталонцы попытались добавить средней линии опыта, сменив Гави на Френки де Йонга.

Но как раз самое мудрое звено в полузащите гостей не выдержало, а Тони Кроос, которого в центре поля заваливал Серхио Бускетс, в падении отправил мяч под ускорение Винисиуса Жуниора. И хотя бразилец не сумел пробить державшего свои ворота на замке 629 минут Марка-Андре тер Штегена, на подборе первым оказался Карим Бензема. Выбывавший из строя на месяц француз не забивал с 28 августа, но такие мастера знают, когда нужно вернуться по-настоящему. А накануне церемонии вручения «Золотого мяча» это было еще и очень символично.

Карим Бензема (слева) и Роберт Левандовски. Фото Global Look Press
Карим Бензема (слева) и Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press

Двужильный Вальверде

Правда, после быстрого гола «Реал» не помчался добивать соперника, а откатился к собственной штрафной. Замысел был понятен, только попытка выманить соперника на свою половину казалась рискованной... И когда де Йонг не дотянулся в площади ворот до прострела Рафиньи, а Роберт Левандовски непостижимым образом промахнулся в районе дальней штанги мимо открытого угла, хозяевам откровенно повезло. А тот факт, что поляк, скорее всего, находился в офсайде, не успокаивал.

Зато это сделал второй гол, заставивший задаться вопросом: о каком плане нейтрализации Винисиуса говорили в штабе «Барсы»? Бразильцу же необязательно забивать самому — достаточно просто зацепиться за мяч. А что делать дальше — да еще с использованием паса пяткой, — знают Орельен Тшуамени с Ферланом Менди. И, конечно, двужильный Федерико Вальверде, который в нынешней схеме то ли третий форвард, то ли четвертый полузащитник, а порой и вовсе человек, прикрывающий фланг в обороне, как пятый защитник.

В класико уругваец был везде, и поставивший тер Штегена в тупик дальний удар — это уже фирменный знак. И еще гарантия, что второй тайм «Реал» может вести по своему сценарию. А если бы не ВАР, разглядевший офсайд у Бензема, игру можно было бы заканчивать досрочно. Но и без того было видно, что у Анчелотти все под контролем.

Левандовски на голодном пайке, вингеры «Барсы» без свободного пространства и полное доминирование в средней линии. Слова тренера «Реала» о выводах из весенних 0:4 с отказом от экспериментов и ставке на тех, кто знает, что делать, не расходились с делом. Тогда как решение Хави разом выпустить на поле Гави, Жорди Альбу и Феррана Торреса выглядело жестом отчаяния. Прочувствовавший наступление первого в сезоне кризиса тренер не просто так говорил о том, что «Барса» сейчас в процессе строительства. Ну а нынешний «Реал» — монументальное сооружение.

Его можно заставить пошатнуться, как в случае с прострелом Ансу Фати и коллективным просчетом Давида Алабы и Менди, что обернулось голом давно не забивавшего Торреса. Можно заставить нервничать, когда боковыми «ножницами» едва не сравнял счет классно вышедший на замену Фати. Мадридская крепость все равно устоит и еще устроит убийственную для осаждающих вылазку с фолом Эрика Гарсии на Родриго.

Герою лигочемпионского плей-офф хватило пяти минут, чтобы показать свою эффективность. «Барселона» же с ее невероятным потенциалом только на пути к такому уровню, поэтому пока она в роли догоняющей, а «Реал» — снова единоличный лидер.

Карим Бензема
Карло Анчелотти
Роберт Левандовски
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
17
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
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14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
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15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 1 : 0
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 3 : 1
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
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Роберт Левандовски

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

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Борха Иглесиас

Бетис

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П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

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Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

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Херман Пеццела

Бетис

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