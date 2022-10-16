Бензема сыграл на «Золотой мяч», Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Бензема размочил тер Штегена
Отсутствие Тибо Куртуа в воротах «Реала», мужество рвавшегося на поле в защитной маске и в итоге оставшегося на скамейке до последних минут Антонио Рюдигера, возвращение в заявку измученной травмами «Барселоны» Жюля Кунде... При всей значимости данных футболистов это лишь вводные перед очередной — 250-й по счету — главой великого противостояния, к которому непримиримые соперники подошли на двух первых строчках таблицы с одинаковым количеством набранных очков.
И, как бы нам ни хотелось обратного, потери будут всегда. А борьба с их последствиями — неизбежный элемент игры, где у каждого своя философия. Немного идеалистическая у Хави, который хочет побеждать благодаря фирменному стилю. Более прагматичный подход у Карло Анчелотти, считающего, что игра может меняться в зависимости от набора исполнителей, а главное — чтобы схема была удобна футболистам.
В этом плане итальянец даже гибче Зинедина Зидана, который во время своего второго пришествия в «Реал» серьезно прокачал умение подстраиваться под конкретного соперника и использовать его уязвимые места. В воскресенье мадридцы их искали, пытаясь с первых минут душить сине-гранатовых прессингом, а каталонцы попытались добавить средней линии опыта, сменив Гави на Френки де Йонга.
Но как раз самое мудрое звено в полузащите гостей не выдержало, а Тони Кроос, которого в центре поля заваливал Серхио Бускетс, в падении отправил мяч под ускорение Винисиуса Жуниора. И хотя бразилец не сумел пробить державшего свои ворота на замке 629 минут Марка-Андре тер Штегена, на подборе первым оказался Карим Бензема. Выбывавший из строя на месяц француз не забивал с 28 августа, но такие мастера знают, когда нужно вернуться по-настоящему. А накануне церемонии вручения «Золотого мяча» это было еще и очень символично.
Двужильный Вальверде
Правда, после быстрого гола «Реал» не помчался добивать соперника, а откатился к собственной штрафной. Замысел был понятен, только попытка выманить соперника на свою половину казалась рискованной... И когда де Йонг не дотянулся в площади ворот до прострела Рафиньи, а Роберт Левандовски непостижимым образом промахнулся в районе дальней штанги мимо открытого угла, хозяевам откровенно повезло. А тот факт, что поляк, скорее всего, находился в офсайде, не успокаивал.
Зато это сделал второй гол, заставивший задаться вопросом: о каком плане нейтрализации Винисиуса говорили в штабе «Барсы»? Бразильцу же необязательно забивать самому — достаточно просто зацепиться за мяч. А что делать дальше — да еще с использованием паса пяткой, — знают Орельен Тшуамени с Ферланом Менди. И, конечно, двужильный Федерико Вальверде, который в нынешней схеме то ли третий форвард, то ли четвертый полузащитник, а порой и вовсе человек, прикрывающий фланг в обороне, как пятый защитник.
В класико уругваец был везде, и поставивший тер Штегена в тупик дальний удар — это уже фирменный знак. И еще гарантия, что второй тайм «Реал» может вести по своему сценарию. А если бы не ВАР, разглядевший офсайд у Бензема, игру можно было бы заканчивать досрочно. Но и без того было видно, что у Анчелотти все под контролем.
Левандовски на голодном пайке, вингеры «Барсы» без свободного пространства и полное доминирование в средней линии. Слова тренера «Реала» о выводах из весенних 0:4 с отказом от экспериментов и ставке на тех, кто знает, что делать, не расходились с делом. Тогда как решение Хави разом выпустить на поле Гави, Жорди Альбу и Феррана Торреса выглядело жестом отчаяния. Прочувствовавший наступление первого в сезоне кризиса тренер не просто так говорил о том, что «Барса» сейчас в процессе строительства. Ну а нынешний «Реал» — монументальное сооружение.
Его можно заставить пошатнуться, как в случае с прострелом Ансу Фати и коллективным просчетом Давида Алабы и Менди, что обернулось голом давно не забивавшего Торреса. Можно заставить нервничать, когда боковыми «ножницами» едва не сравнял счет классно вышедший на замену Фати. Мадридская крепость все равно устоит и еще устроит убийственную для осаждающих вылазку с фолом Эрика Гарсии на Родриго.
Герою лигочемпионского плей-офф хватило пяти минут, чтобы показать свою эффективность. «Барселона» же с ее невероятным потенциалом только на пути к такому уровню, поэтому пока она в роли догоняющей, а «Реал» — снова единоличный лидер.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|9
|8
|1
|0
|22-8
|25
|
2
|Барселона
|9
|7
|1
|1
|21-4
|22
|
3
|Атлетико
|9
|6
|1
|2
|15-7
|19
|
4
|Р. Сосьедад
|9
|6
|1
|2
|15-12
|19
|
5
|Бетис
|9
|6
|1
|2
|13-6
|19
|
6
|Атлетик
|9
|5
|2
|2
|17-6
|17
|
7
|Валенсия
|9
|4
|2
|3
|16-10
|14
|
8
|Осасуна
|8
|4
|1
|3
|9-8
|13
|
9
|Вильярреал
|8
|3
|3
|2
|10-3
|12
|
10
|Р. Вальекано
|9
|3
|2
|4
|10-12
|11
|
11
|Сельта
|9
|3
|1
|5
|10-16
|10
|
12
|Севилья
|9
|2
|3
|4
|9-14
|9
|
13
|Мальорка
|9
|2
|3
|4
|7-10
|9
|
14
|Эспаньол
|9
|2
|3
|4
|12-16
|9
|
15
|Жирона
|9
|2
|2
|5
|12-15
|8
|
16
|Вальядолид
|9
|2
|2
|5
|6-14
|8
|
17
|Хетафе
|9
|2
|2
|5
|8-16
|8
|
18
|Альмерия
|9
|2
|1
|6
|8-15
|7
|
19
|Кадис
|9
|1
|3
|5
|4-17
|6
|
20
|Эльче
|9
|0
|3
|6
|6-21
|3
|14.10
|22:00
|
Р. Вальекано – Хетафе
|0 : 0
|15.10
|15:00
|
Жирона – Кадис
|1 : 1
|15.10
|17:15
|
Валенсия – Эльче
|2 : 2
|15.10
|19:30
|
Мальорка – Севилья
|0 : 1
|15.10
|22:00
|
Атлетик – Атлетико
|0 : 1
|16.10
|15:00
|
Сельта – Р. Сосьедад
|1 : 2
|16.10
|17:15
|
Реал – Барселона
|3 : 1
|16.10
|19:30
|
Эспаньол – Вальядолид
|1 : 0
|16.10
|22:00
|
Бетис – Альмерия
|3 : 1
|17.10
|22:00
|
Вильярреал – Осасуна
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|9
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|4
|
|
Алекс Бальде
Барселона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|7
|2
|2
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|7
|1
|4
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|7
|1
|3