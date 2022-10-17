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Поражение в класико — второй провал «Барселоны» за неделю. Хави подставили обилием трансферов?

Марк Бессонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Серхио Бускетс и Хави.
Фото Reuters
Судья матча Хосе Мария Санчес Мартинес и Хави.
Фото Reuters
Давид Алаба и Роберт Левандовски.
Фото Reuters
1/3
Что пошло не так в Каталонии.
Испания. Лига 1. 9-й тур
16 окт, 17:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
Барселона

Хави — худший тренер «Барселоны» со времен Франка Райкарда по проценту выигранных матчей. После 50 игр у руля команды Хави одержал 28 побед, 11 раз проиграл и столько же сыграл вничью. На старте сезона «Барса» летела вперед и вселяла в сердца фанатов надежду на возвращение лучших времен. Но на прошлой неделе после двух подряд неудач в важнейших матчах с «Интером» и «Реалом» каталонцы упустили первую строчку в ла лиге и наверняка останутся без плей-офф Лиги чемпионов.

«У нас отрицательная динамика, ничего не получается, — признался после поражения в класико Хави. — Мы стараемся и верим, но пока мало что выходит. У нас строящаяся команда, но мы должны совершенствоваться».

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В обоих матчах вылезли все проблемы «Барселоны» — резкий спад в игре без мяча ветеранов Бускетса и Пике, нерешенные трудности на флангах обороны, юный центр поля, отсутствие яркого атакующего игрока (исключая Левандовски), способного решать сложные эпизоды с топ-соперниками. Излишне нагнетать не стоит — все-таки нынешняя «Барса» по опыту и монолитности уступает и «Интеру», и «Реалу». Но последние результаты слабо коррелируют с масштабной перестройкой, которую клуб провел летом. Получается, ставка Лапорты не сыграла?

Еще до начала сезона некоторые эксперты сомневались в правильности пути, выбранном каталонским менеджментом. Как вы помните, «Барселона» продала часть телеправ на 25 лет в обмен на сиюминутную прибыль. Это позволило поправить финансовое положение и подписать новых игроков. Вопрос — оправданы ли такие риски? Может, стоило перезагружать клуб более плавно?

Давид Алаба и Роберт Левандовски. Фото Reuters
Давид Алаба и Роберт Левандовски.
Фото Reuters

К примеру, не совсем понятно, зачем «Барселоне» резко понадобился Роберт Левандовски. Безусловно, поляк — один из лучших форвардов планеты. Но был ли смысл платить за 34-летнего футболиста 45 миллионов евро, имея в составе Обамеянга, который был хорош во второй части прошлого сезона? Или вываливать 58 миллионов за Рафинью, к 25 годам проведшего всего два сезона в топовом европейском чемпионате? Притом что в «Барсе» уже есть вингеры Дембеле, Фати и Торрес, которые вряд ли уступают бразильцу по набору качеств.

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В прошлом сезоне Хави нашел неплохой баланс на флангах — справа за счет изоляций и дриблинга один в один разрывал Дембеле, слева плелись комбинации между Ферраном, де Йонгом и Альбой. Сейчас же тренеру приходится в каждой игре изобретать велосипед и ограничивать функции того или иного игрока, выпуская их на не самых удобных позициях. В теории в дальнейшем Дембеле и Рафинья могут адаптироваться к сменам флангов по ходу игры и сделать из этого мощное оружие. Но на данной стадии развития команды в матчах с сильными соперниками это работает слабо.

Также не решен вопрос и в центре поля — очевидно, стареющему Бускетсу нужна страховка, которую дает Гави. Но молодой кантерано при всех своих плюсах (заряженность, динамика, отбор) пока проседает в созидании, что сказывается на команде. В матчах с «Интером» и «Реалом» эту головоломку Хави решить не смог: на матч с итальянцами вышел Гави, и каталонцам не хватило креатива, чтобы взломать низкий блок (в итоге скатились на бесконечные навесы); в класико вместо Гави сыграл де Йонг, который должен был добавить креатива, но на деле «Барса» получила систематические провалы в опорной зоне (голы Бензема и Вальверде это ярко проиллюстрировали).

Судья матча Хосе Мария Санчес Мартинес и Хави. Фото Reuters
Судья матча Хосе Мария Санчес Мартинес и Хави.
Фото Reuters

Но это все рабочие моменты, над которыми Хави предстоит поработать. Вопрос скорее в другом — кажется, излишние трансферы создали вокруг молодой строящейся команды дополнительную шумиху и создали завышенные ожидания. Лапорта тем временем анонсирует трех новичков в зимнее трансферное окно (с условием, если кого-то удастся продать), еще больше взвинчивая накал и повышая ставки. Для президента это красивый сценарий — показать, как после оконфузившегося Бартомеу он за несколько лет дарит «Барселоне» топовый состав. Но на молодого тренера и неопытную команду все это оказывает колоссальное давление.

Слишком много суеты, когда клубу необходимы спокойствие, рассудительность и хладнокровие. Впрочем, у Хави очевидно максимальный кредит доверия. Ему не дали возможность планомерно выстроить команду, а закидали новичками, которых надо быстро интегрировать в состав и показывать результаты, соответствующие ожиданиям болельщиков после топовых трансферов. Это большое испытание, которое предстоит пройти молодому тренеру.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
2
10
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
17
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 1 : 0
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 3 : 1
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 7 1 3
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