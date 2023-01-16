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Сегодня, 12:30

«Барса» Хави на правильном пути. Эта команда завоюет много титулов

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Хави празднует победу в Суперкубке Испании-2023.
Фото Reuters
Игорь Рабинер на «Камп Ноу».
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Обозреватель «СЭ» — о первом трофее новой «Барселоны», в финале Суперкубка Испании уверенно обыгравшей 3:1 «Реал».
Испания. Суперкубок. Финал
15 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
1:3
Барселона

«Реал» отчего-то забыл выйти на класико за Суперкубок Испании. Если не считать момента у Карима Бензема (единственного удара у мадридцев за первый тайм), сливочных на поле в Эр-Рияде до перерыва не было, тогда как «Барселона» получила то, что заслужила.

Достаточно сказать про один удар «Королевского клуба» в сторону ворот, ноль — в створ. И лишь три фола, которые «блаугране» пришлось совершить в первые 45 минут, — против десяти мадридских. То есть каталонцам для своих 2:0 можно было даже не идти встык!

Право, не случайно после матча Карло Анчелотти не стал ссылаться ни на какие объективные причины и искать оправдания (вроде травм Тчуамени, Алабы и Лукаса Васкеса, например), а честно признал: «У нас проблемы». Едва ли не главной и нерешенной среди которых я бы назвал продажу Каземиру — позвоночника команды. Да, может, со временем тот же Тчуамени и станет ему равноценной заменой, данные у него для этого есть, — но парень из «Монако» играет за сливочных лишь первый сезон. А теперь не было и его, и центр поля оказался абсолютно каталонским. Камавинга — один из тех, кто выходом на замену перевернул ход финала ЧМ-2022 — к класико оказался не готов, хоть играл за Францию он мало и энергии должно было быть невпроворот; у Луки Модрича после путешествия за бронзой в Катаре и в его возрасте элементарно не осталось сил; Тони Кроос из сборной какое-то время назад ушел (он даже смеялся над одной незадачливой телеведущей, обвинившей в том числе его в неудаче бундестим на ЧМ), но никакой свежести у немца заметно не было.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; празднуют победу над &laquo;Реалом&raquo; в&nbsp;финале Суперкубка Испании. 18-летний Гави разорвал «Реал» в Суперкубке. Хави взял первый трофей у руля «Барсы» и прервал великую серию Анчелотти

На одного Модрича у «Барсы» в полузащите было четыре игрока основных составов своих сборных в Катаре: Френки де Йонг дошел до четвертьфинала, три испанца — Серхио Бускетс, Гави и Педри — до 1/8. В атаке — то же самое: Карим Бензема не играл, а в полной мере был задействован один Винисиус, в то время как Усман Дембеле вообще прошел турнир от начала до конца, а на Роберте Левандовски была вся нагрузка и ответственность в польской атаке. На парадоксе каталонцы выглядели гораздо свежее и агрессивнее.

Первый гол — просто красота времен Хави-игрока: недаром он аж язык высунул от удовольствия. Бускетс отобрал мяч вблизи чужой штрафной у Камавинга, потом тики-така Дембеле, Педри и Левандовски довела мяч до Гави. А мальчишка мастерски разобрался не с кем-нибудь — с Тибо Куртуа, супергероем прошлой Лиги чемпионов.

При втором голе, конечно, грубо ошиблись Милитао с Карвахалем, вдвоем полетевшие на один мяч и не успевшие — де Йонг, только что вроде пахавший как черт у Луи ван Гала в сборной Голландии, на исходе тайма оказался быстрее и проткнул мяч между игроками «Реала». А там — выход два в один, и Гави идеальным пасом вернул должок Левандовски. 2:0 без вариантов, у старого польского волка и молодого каталонского волчонка к перерыву — по 1+1. То, что Левандовски был настроен серьезно, стало ясно еще по его выстрелу из-за штрафной, когда Куртуа еле перевел мяч в штангу.

Но мы же помним, как «Реал» в прошлой ЛЧ отыгрывал что угодно. Так что не стоило прекращать смотреть футбол. Казалось, Папа Карло еще мог все вернуть, тем более что «Барса» — молодая и неопытная. Но какая же хорошая! С первых же секунд второго тайма сценарий остался прежним, и реализуй Дембеле чистый выход один на один — игра закончилась бы уже тогда. Но это произойдет несколько позже.

...Нашел снимок десятилетней, что ли, давности с «Камп Ноу». Сижу в ложе прессы (она там крытая и на самой верхотуре, то есть открывающая геометрию игры, но напрочь крадущая ее дух), вглядываюсь в крохотные фигурки внизу, а на мониторе — Хави. Гроссмейстер барселонского футбола, который эти фигурки двигал, находясь на поле. И в конце славной карьеры поехал делать это на Ближний Восток, где плавно перешел к новому этапу своего пути. Пусть то был Катар, а не Саудовская Аравия, как вчера, — но страны и культуры близкие. Он знал, чего там ждать.

Игорь Рабинер.
Игорь Рабинер на «Камп Ноу».

Теперь Хави двигает фигурки с тренерской скамейки. И вчера он выиграл первый трофей во главе «Барселоны» — пусть это и Суперкубок Испании, наименее престижный из них (почему федерация и может позволить «продавать» его за границу), зато у «Реала». Меньше минуты не хватило для разгрома, но не думаю, что Хави этим расстроен: играли стильно, а это для истинной «Барсы» Йохана Кройфа, Пепа Гвардиолы, а теперь и Хави — главное. То, что между этими командами, в отличие от «Барселоны» того же Роналда Кумана, есть прямая родственная взаимосвязь, — сомнению не подлежит.

А на поле теперь у сине-гранатовых сверкает не Хави, а Гави. 18-летний воспитанник «Барсы» в Суперкубке исполнил 1+2, причем оба паса были фактически на пустые ворота. Как играли и он, и Педри — Хави и Иньеста будущего! А из опорной зоны их поддерживал тот самый старик Бускетс, от которого без ума был еще Гвардиола. Еще бы найти нового Месси...

У «Барсы» Хави, уверен, будет много титулов. А сегодня — первый. И недаром Хави не стал скрывать, что для него это намного больше, чем просто трофей. Нет, еще не время ни для каких выводов. В прошлом марте, напомню, «Барса» в первом для тренера Хави класико разнесла «Реал» еще эпичнее, причем на «Бернабеу», — 4:0 (тогда, правда, не играл Бензема, а на нем строилось крайне многое). А потом «Королевский клуб» выиграл в сезоне все, включая Лигу чемпионов, а «Барса» — ничего. И забывать недавний невыход из группы в Лиге чемпионов и попадание на «МЮ» в первом раунде плей-офф ЛЕ тоже не стоит.

&laquo;Барселона&raquo; в&nbsp;14-й раз выиграла Суперкубок Испании.

Матереть — процесс не моментальный. Но виден путь, которым «Барселона» идет. После матча я вспомнил свой прошлогодний летний разговор со страстной поклонницей «блауграны» Дарьей Касаткиной, которая оказалась права по всем пунктам. А сказала наша первая ракетка страны, входящая в мировую десятку, следующее:

«Мне очень нравится, как работает Хави, мы видим, что с ним настоящая «Барселона» возвращается. И это здорово, так что к перспективам команды отношусь хорошо. С большим нетерпением жду, как пойдут дела у Левандовски, поскольку он сейчас лучший нападающий в мире. (Тут Даша при прошлогоднем Бензема, конечно, была необъективна, но как от болельщицы «Барсы» можно ждать признания форварда «Реала»?) Очень хочу посмотреть, как он впишется в «Барселону», поскольку всегда сложно приезжать из другого чемпионата и привыкать к новым партнерам, новому стилю. Но думаю, что при его уровне профессионализма у Роберта все получится».

Оптимизм Касаткиной оправдывается. «Барса» лидирует в чемпионате, опережая «Реал» на три очка, взяла Суперкубок, а встречи Кубка короля — еще впереди. Но всегда приятно наблюдать, как строится большая команда, и понимать — этого не может не произойти. С этой «Барсой» — именно так.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
2
16
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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18-летний Гави разорвал «Реал» в Суперкубке. Хави взял первый трофей у руля «Барсы» и прервал великую серию Анчелотти
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 16 13 2 1 35-6 41
2
 Реал 16 12 2 2 36-16 38
3
 Р. Сосьедад 17 11 2 4 26-18 35
4
 Вильярреал 17 8 4 5 20-13 28
5
 Бетис 16 8 4 4 19-13 28
6
 Атлетико 17 8 4 5 24-16 28
7
 Осасуна 17 8 3 6 17-16 27
8
 Атлетик 17 7 5 5 25-17 26
9
 Р. Вальекано 17 7 5 5 24-20 26
10
 Мальорка 17 6 4 7 14-16 22
11
 Жирона 17 5 6 6 26-27 21
12
 Валенсия 16 5 4 7 23-18 19
13
 Альмерия 17 5 3 9 18-26 18
14
 Эспаньол 17 3 8 6 21-26 17
15
 Вальядолид 17 5 2 10 13-25 17
16
 Сельта 17 4 5 8 17-28 17
17
 Хетафе 17 4 5 8 16-24 17
18
 Севилья 17 3 6 8 17-26 15
19
 Кадис 16 3 6 7 11-27 15
20
 Эльче 16 0 4 12 10-34 4
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
13.01 23:00
Сельта – Вильярреал
 1 : 1
14.01 16:00
Вальядолид – Р. Вальекано
 0 : 1
14.01 18:15
Жирона – Севилья
 2 : 1
14.01 20:30
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
14.01 23:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 1
15.01 16:00
Хетафе – Эспаньол
 1 : 2
15.01 18:15
Альмерия – Атлетико
 1 : 1
16.01 23:00
Кадис – Эльче
 - : -
1.02 23:00
Бетис – Барселона
 - : -
2.02 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 13 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 9 2 1
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