«Барса» Хави на правильном пути. Эта команда завоюет много титулов

Обозреватель «СЭ» — о первом трофее новой «Барселоны», в финале Суперкубка Испании уверенно обыгравшей 3:1 «Реал».

«Реал» отчего-то забыл выйти на класико за Суперкубок Испании. Если не считать момента у Карима Бензема (единственного удара у мадридцев за первый тайм), сливочных на поле в Эр-Рияде до перерыва не было, тогда как «Барселона» получила то, что заслужила.

Достаточно сказать про один удар «Королевского клуба» в сторону ворот, ноль — в створ. И лишь три фола, которые «блаугране» пришлось совершить в первые 45 минут, — против десяти мадридских. То есть каталонцам для своих 2:0 можно было даже не идти встык!

Право, не случайно после матча Карло Анчелотти не стал ссылаться ни на какие объективные причины и искать оправдания (вроде травм Тчуамени, Алабы и Лукаса Васкеса, например), а честно признал: «У нас проблемы». Едва ли не главной и нерешенной среди которых я бы назвал продажу Каземиру — позвоночника команды. Да, может, со временем тот же Тчуамени и станет ему равноценной заменой, данные у него для этого есть, — но парень из «Монако» играет за сливочных лишь первый сезон. А теперь не было и его, и центр поля оказался абсолютно каталонским. Камавинга — один из тех, кто выходом на замену перевернул ход финала ЧМ-2022 — к класико оказался не готов, хоть играл за Францию он мало и энергии должно было быть невпроворот; у Луки Модрича после путешествия за бронзой в Катаре и в его возрасте элементарно не осталось сил; Тони Кроос из сборной какое-то время назад ушел (он даже смеялся над одной незадачливой телеведущей, обвинившей в том числе его в неудаче бундестим на ЧМ), но никакой свежести у немца заметно не было.

На одного Модрича у «Барсы» в полузащите было четыре игрока основных составов своих сборных в Катаре: Френки де Йонг дошел до четвертьфинала, три испанца — Серхио Бускетс, Гави и Педри — до 1/8. В атаке — то же самое: Карим Бензема не играл, а в полной мере был задействован один Винисиус, в то время как Усман Дембеле вообще прошел турнир от начала до конца, а на Роберте Левандовски была вся нагрузка и ответственность в польской атаке. На парадоксе каталонцы выглядели гораздо свежее и агрессивнее.

Первый гол — просто красота времен Хави-игрока: недаром он аж язык высунул от удовольствия. Бускетс отобрал мяч вблизи чужой штрафной у Камавинга, потом тики-така Дембеле, Педри и Левандовски довела мяч до Гави. А мальчишка мастерски разобрался не с кем-нибудь — с Тибо Куртуа, супергероем прошлой Лиги чемпионов.

При втором голе, конечно, грубо ошиблись Милитао с Карвахалем, вдвоем полетевшие на один мяч и не успевшие — де Йонг, только что вроде пахавший как черт у Луи ван Гала в сборной Голландии, на исходе тайма оказался быстрее и проткнул мяч между игроками «Реала». А там — выход два в один, и Гави идеальным пасом вернул должок Левандовски. 2:0 без вариантов, у старого польского волка и молодого каталонского волчонка к перерыву — по 1+1. То, что Левандовски был настроен серьезно, стало ясно еще по его выстрелу из-за штрафной, когда Куртуа еле перевел мяч в штангу.

Но мы же помним, как «Реал» в прошлой ЛЧ отыгрывал что угодно. Так что не стоило прекращать смотреть футбол. Казалось, Папа Карло еще мог все вернуть, тем более что «Барса» — молодая и неопытная. Но какая же хорошая! С первых же секунд второго тайма сценарий остался прежним, и реализуй Дембеле чистый выход один на один — игра закончилась бы уже тогда. Но это произойдет несколько позже.

...Нашел снимок десятилетней, что ли, давности с «Камп Ноу». Сижу в ложе прессы (она там крытая и на самой верхотуре, то есть открывающая геометрию игры, но напрочь крадущая ее дух), вглядываюсь в крохотные фигурки внизу, а на мониторе — Хави. Гроссмейстер барселонского футбола, который эти фигурки двигал, находясь на поле. И в конце славной карьеры поехал делать это на Ближний Восток, где плавно перешел к новому этапу своего пути. Пусть то был Катар, а не Саудовская Аравия, как вчера, — но страны и культуры близкие. Он знал, чего там ждать.

Игорь Рабинер на «Камп Ноу».

Теперь Хави двигает фигурки с тренерской скамейки. И вчера он выиграл первый трофей во главе «Барселоны» — пусть это и Суперкубок Испании, наименее престижный из них (почему федерация и может позволить «продавать» его за границу), зато у «Реала». Меньше минуты не хватило для разгрома, но не думаю, что Хави этим расстроен: играли стильно, а это для истинной «Барсы» Йохана Кройфа, Пепа Гвардиолы, а теперь и Хави — главное. То, что между этими командами, в отличие от «Барселоны» того же Роналда Кумана, есть прямая родственная взаимосвязь, — сомнению не подлежит.

А на поле теперь у сине-гранатовых сверкает не Хави, а Гави. 18-летний воспитанник «Барсы» в Суперкубке исполнил 1+2, причем оба паса были фактически на пустые ворота. Как играли и он, и Педри — Хави и Иньеста будущего! А из опорной зоны их поддерживал тот самый старик Бускетс, от которого без ума был еще Гвардиола. Еще бы найти нового Месси...

У «Барсы» Хави, уверен, будет много титулов. А сегодня — первый. И недаром Хави не стал скрывать, что для него это намного больше, чем просто трофей. Нет, еще не время ни для каких выводов. В прошлом марте, напомню, «Барса» в первом для тренера Хави класико разнесла «Реал» еще эпичнее, причем на «Бернабеу», — 4:0 (тогда, правда, не играл Бензема, а на нем строилось крайне многое). А потом «Королевский клуб» выиграл в сезоне все, включая Лигу чемпионов, а «Барса» — ничего. И забывать недавний невыход из группы в Лиге чемпионов и попадание на «МЮ» в первом раунде плей-офф ЛЕ тоже не стоит.

Матереть — процесс не моментальный. Но виден путь, которым «Барселона» идет. После матча я вспомнил свой прошлогодний летний разговор со страстной поклонницей «блауграны» Дарьей Касаткиной, которая оказалась права по всем пунктам. А сказала наша первая ракетка страны, входящая в мировую десятку, следующее:

«Мне очень нравится, как работает Хави, мы видим, что с ним настоящая «Барселона» возвращается. И это здорово, так что к перспективам команды отношусь хорошо. С большим нетерпением жду, как пойдут дела у Левандовски, поскольку он сейчас лучший нападающий в мире. (Тут Даша при прошлогоднем Бензема, конечно, была необъективна, но как от болельщицы «Барсы» можно ждать признания форварда «Реала»?) Очень хочу посмотреть, как он впишется в «Барселону», поскольку всегда сложно приезжать из другого чемпионата и привыкать к новым партнерам, новому стилю. Но думаю, что при его уровне профессионализма у Роберта все получится».

Оптимизм Касаткиной оправдывается. «Барса» лидирует в чемпионате, опережая «Реал» на три очка, взяла Суперкубок, а встречи Кубка короля — еще впереди. Но всегда приятно наблюдать, как строится большая команда, и понимать — этого не может не произойти. С этой «Барсой» — именно так.