Самый преданный футболист Испании. Перес заплатил 500 тысяч евро, чтобы уйти из клуба ла лиги в третий дивизион

И уже зажигает за родной «Депортиво».

В Испании произошла необычная и красивая история — бывший футболист лондонского «Арсенала» Лукас Перес вернулся в родной «Депортиво». Примечательна она тем, что некогда сильный клуб сейчас выступает в третьем дивизионе чемпионата Испании. Лишних денег нет, потому Перес, стремящийся помочь родной команде в трудную минуту, сам выкупил свой контракт у играющего в ла лиге «Кадиса» за почти 500 тысяч евро. Рассказываем историю невероятной преданности.

Трансфер и дебют Переса в третьей лиге

Еще 30 декабря Лукас Перес выходил на поле в матче ла лиги против «Альмерии» (1:1). Он не просто сыграл, а даже принес «Кадису» ничью своим голом. Этот мяч стал третьим для форварда и всего 11-м для команды за весь чемпионат. Казалось бы, команде просто необходим 34-летний Перес — больше забивать особо и некому. Но неожиданно Лукас покинул «Кадис» и перешел в клуб третьего дивизиона «Депортиво». Зато у галисийцев в этом году отличные шансы побороться за место в сегунде — они идут на четвертом месте в третьей лиге, отставая от лидирующей «Кордобы» всего на четыре очка. Первое место дает прямую путевку в следующий дивизион, а места со второго по пятое позволяют сыграть в плей-офф.

В такой ситуации помощь ветерана клуба и футболиста уровня сильнейшей испанской лиги будет как нельзя кстати. Перес хотел вернуться в «Депор» еще летом, но тогда его не отпустил президент «Кадиса» Мануэль Вискаино. Сейчас нападающего так сильно потянуло домой, что он выплатил 493 тысячи евро за разрыв контракта — половину от миллиона, который его клуб просил у «Депортиво». Кроме того, Перес отказался от 900 тысяч евро, которые мог получить, если бы остался в «Кадисе» до конца сезона.

На его презентацию на стадион «Риасор» пришли семь тысяч человек. Не каждый новичок клубов из высших дивизионов может похвастаться такой популярностью. «Это не клуб Лукаса Переса. Это клуб города, болельщиков, многих детей, мам и пап», — сказал Перес перед болельщиками.

8 января 34-летний форвард дебютировал в матче с «Унионистасом». На стадион «Депора» пришли 24 тысячи фанатов, и они увидели великолепную игру кумира. Перес заработал пенальти на первый гол, а во втором тайме сделал дубль, чем помог бело-голубым разгромить соперника со счетом 3:0.

«Это особенный момент, я дома, на «Риасоре». Мне понравилась атмосфера, она была невероятной. Именно этого мы все и хотим, праздника для фанатов, как и произошло сегодня», — прокомментировал победу новичок «Депортиво».

Во второй игре за галисийцев Перес вновь отличился, но это не спасло его команду от поражения. 34-летний форвард сравнял счет в матче с лидером лиги «Алькорконом» (1:3), но соперник отличился еще дважды в самой концовке встречи. Теперь отставание «Депортиво» от первого места — восемь очков.

Лукас Перес. Фото Global Look Press

Карьера Лукаса Переса

Перес — далеко не самый известный испанский футболист. Уроженец Ла-Коруньи долго пробивался в профессиональный футбол через маленькие испанские клубы. Отыграв два года в сегунде за «Райо Вальекано», испанец переехал в «Карпаты», с которыми показал себя в чемпионате Украины и в Лиге Европы. После львовского клуба Перес попылил в греческом ПАОКе и только в середине сезона-2014/15 наконец-то попал в «Депортиво». Дебют в ла лиге в 26 лет — вот как долго шел к успеху этот нападающий.

Полгода аренды впечатлили руководство бело-голубых так, что Переса выкупили у ПАОКа. Сезон-2015/16 стал прорывным для форварда — он забил 17 раз и отдал 10 результативных передач в чемпионате Испании. Летом 2016 года местный футболист обогатил «Депортиво» на 20 миллионов евро — именно за такую сумму его выкупил лондонский «Арсенал».

В Англии не пошло, Пересу мало давали играть. В основном испанец выходил на замену и получал практику в кубковых турнирах. И все же были вспышки: дубль в ворота «Ноттингем Форрест» (4:0) в Кубке английской лиги и хет-трик против «Базеля» (4:1) в Лиге чемпионов. Во втором сезоне шансов нападающему вовсе не дали, отправив его в аренду (что примечательно — как раз в «Депортиво», игравший тогда в ла лиге). Дальше была продажа в «Вест Хэм», где Лукас Перес тоже не блеснул. Хорошим вышел сезон-2019/20 в «Алавесе», где 31-летний футболист забил 11 голов и помог партнерам отличиться пять раз в 34 играх ла лиги.

С 2021 года испанский нападающий ежегодно меняет команды: «Алавес», «Эльче», «Кадис». По этому перечню можно понять, что звездой Перес не стал, но все-таки оставался неплохим игроком уровня элитного дивизиона чемпионата Испании. В ноябре поразил ворота «Реала» (1:2), а перед Новым годом огорчил «Альмерию» (1:1).

Лукас Перес. Фото Global Look Press

Проблемы «Депортиво»

Клуб из Ла-Коруньи считался одним из сильнейших в Испании на рубеже веков. В середине 1990-х галисийцы трижды были в медалях, но дальше было еще лучше. Команда под руководством Хавьера Ируреты выиграла чемпионат-1999/00, а потом еще четыре года сохраняла место в тройке лучших. В сезоне-2003/04 «Депортиво» даже вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Но, к сожалению, бело-голубые далеки от былой славы. С сезона-2010/11 «Депор» заслуженно считается командой-лифтом, которая постоянно находится между примерой и сегундой. В последний раз в элите испанского футбола клуб был во время аренды Переса из «Арсенала» в сезоне-2017/18. Тогда форвард не помог галисийцам остаться в ла лиге.

Но даже на этом падение Ла-Коруньи не остановилось. Сезон-2020/21 бывшие чемпионы Испании начали в третьей лиге, такое с ними случилось впервые за 40 лет. По ходу чемпионата в СМИ всерьез рассуждали о том, при каких раскладах бело-голубые могут свалиться еще ниже. К счастью, пронесло, но и подняться в сегунду пока не удалось.

Успехи 1990-х и нулевых связаны с президентом «Депортиво» Аугусто Сезаром Лендойро. К сожалению, из-за его же работы и прилива финансов в это время галисийцы столкнулись с проблемами в 2010-х и 2020-х годах. На момент его отставки, к декабрю 2013-го, долги клуба составляли 160 миллионов евро. Вылезти из ямы у бело-голубых не выходит до сих пор.