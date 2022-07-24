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Сегодня, 09:30

«Барселона» снова выиграла класико. Без Бензема спасти «Реал» оказалось некому

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Рафинья празднует забитый мяч в ворота «Реала».
Фото AFP
Стычка в матче «Реал» — «Барселона».
Фото AFP
Форвард Роберт Левандовски (слева) дебютировал за «Барселону».
Фото AFP
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Чудо-гол Рафиньи в Лас-Вегасе — как заявка на чемпионство.

Товарищеский матч
«Реал» — «Барселона» — 0:1 (0:1)
Гол: Рафинья, 27.
«Реал»: Куртуа, Лукас Васкес (Одриосола, 71), Эдер Милитао (Вальехо, 62), Рюдигер (Менди, 46), Алаба (Начо, 46), Камавинга (Каземиро, 46), Вальверде (Модрич, 46), Тшуамени (Кроос, 46), Родриго (Себальос, 70), Винисиус Жуниор (М.Диас, 70), Азар (Асенсио, 46).
«Барселона»: тер Штеген (Иньяки Пенья, 62) Араухо (Дест, 63), Эрик Гарсия, Кристенсен (Ф.де Йонг, 46), Жорди Альба (Алекс Бальде 46), Бускетс (Нико Гонсалес, 63), Гави (Кессье, 46), Педри (Сержи Роберто, 63), Рафинья (Депай, 63), Ансу Фати (Дембеле, 46), Левандовски (Обамеянг, 46).

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Лучший ответ по поводу статуса воскресного класико в Лас-Вегасе дал Карло Анчелотти. «Матчи против «Барселоны» никогда не бывают товарищескими», — заявил триумфатор прошлого сезона, и его слова недалеки от истины.

Во-первых, иные контрольные игры способны наделать шума на зависть топовым официальным встречам. Как мадридское дерби трехлетней давности, которое благодаря унизительному разгрому «Реала» (3:7) и фантастической игре сделавшего за «Атлетико» покер и потом удаленного Диегу Косты попало на первые полосы испанских газет.

Во-вторых, класико на американской земле можно было рассматривать, как рекламный тизер предстоящего чемпионата Испании, который обещает безумную интригу. И все благодаря невероятной трансферной кампании «Барсы», которую один из близких к клубу инсайдеров сравнил с режимом карьеры в футбольном симуляторе.

Рафинья и&nbsp;Усман Дембеле. «Барселона» получит 330 миллионов евро. Каталонцы увели бразильскую звезду из-под носа «Челси» и сохранили Дембеле

Это «Реал» делает точечные приобретения и планирует снизить нагрузку на Карима Бензема, используя Эдена Азара в роли «ложной девятки». Анчелотти даже говорит, что трансферная кампания для мадридцев завершена, и у них все прекрасно. А «Барса» тем временем устроила аттракцион неслыханной щедрости, купив на него рассчитанный на длительный срок абонемент.

У Хави, который из-за визитов в Иран во времена работы в «Аль-Садд» только к четвергу присоединился к команде, получив после долгих проволочек американскую визу, в распоряжении теперь два почти равноценных состава. Обычно в таких случаях вспоминается штамп про приятную головную боль, но так ли это на самом деле? Да, случаются травмы, как у получившего повреждение на первой же предсезонной тренировке Феррана Торреса, но как же сложно выбирать фланговых форвардов между ним, Ансу Фати, Усманом Дембеле и Рафиньей!

Френки де&nbsp;Йонг. Год назад «Барселона» потеряла Месси. Теперь ей придется продать в «МЮ» звездного голландца

Безумная конкуренция и в центре поля, где кроме Гави, Педри, Франка Кессье и Серхио Бускетса остается Френки де Йонг. Ему и Мемфису Депаю предлагают уйти, однако с детства влюбленный в «Барсу» полузащитник не испытывает восторга от идеи перебраться в «МЮ». Как и от планов сине-гранатовых уговорить его существенно сократить самую большую в команде зарплату (порядка 17 миллионов евро в год) при наличии перед ним долга на 20 миллионов.

Есть, конечно, вариант, при котором де Йонга можно будет сохранить. Это так называемый «третий экономический рычаг» в виде продажи за 400 миллионов евро еще части телевизионных прав на матчи ла лиги глобальному инвестиционному фонду Sixth Street. Таким образом «Барса» реализовала уже четверть своих прав на ближайшие 25 лет, но все же руководство настроено на продажу двух голландцев. Это не только принесет не менее 100 миллионов, но и освободит место под потолком зарплат, ведь нужно регистрировать контракт Роберта Левандовски , а на подходе подписание Жюля Кунде — еще одного игрока, которого сине-гранатовые уведут из-под носа «Челси».

Стычка в матче «Реал» — «Барселона». Фото AFP
Стычка в матче «Реал» — «Барселона».
Фото AFP

Ошибка Милитао

Первое, что в бросилось в глаза в момент объявления стартовых составов, — это даже не заранее анонсированная премьера ничем не запомнившегося в итоге Левандовски, а отсутствие Бензема. Француз даже не попал в заявку, так что Азара в центре нападения можно было увидеть в самых что ни на есть боевых условиях. Как и версию мадридской полузащиты нового поколения в лице Эдуарда Камавинга, Орельена Тшуамени и Федерико Вальверде.

И как раз уругваец создал первый момент, из-за штрафной выстрелив в штангу. А вот Камавинга на ровном месте едва не «привез» гол в свои ворота, в штрафной нарвавшись на отбор Гави. Но если в этом эпизоде все закончилось промахом Фати, то еще через несколько минут агрессивный прессинг принес «Барсе» результат. Под давлением дрогнул получивший на днях от «Реала» новый контракт Эдер Милитао, и Рафинье этого оказалось достаточно, чтобы вогнать мяч в «девятку».

Форвард Роберт Левандовски (слева) дебютировал за "Барселону". Фото AFP
Форвард Роберт Левандовски (слева) дебютировал за «Барселону».
Фото AFP

И пусть гол получился отчасти случайным, вес было логично. Каталонцы играли лучше, а Рафинья словно делал заявку на статус будущей звезды ла лиги. Вместе с тем успех бразильца разбудил мадридцев, на поле заискрило, и концовка первого тайма увенчалась небольшой потасовкой с участием всех находившихся на поле игроков.

С началом второго тайма начались массовые замены, совершенно не изменившие характер игры. «Барса» владела мячом и территорией. «Реал» пытался напомнить, что в плей-офф Лиги чемпионов для успеха этого не требовалось. Но проверенный рецепт не сработала, так как Марко Асенсио испортил идеальную передачу Лукаса Васкеса. При этом сливочные сохраняли шансы отыграться благодаря Тибо Куртуа, который остановил выходившего один на один Кессье и выстрел Дембеле с острого угла.

Только Мариано Диас — совсем не Бензема, поэтому верный момент на 90-й минуте был упущен. Как и в марте, «Реал» без француза проиграл класико всухую. Да, в контрольном матче, но, думается, в Лас-Вегасе многие сделали ставку на победу «Барсы» в стартующем через три неделе чемпионате Испании.

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3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
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12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
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13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
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