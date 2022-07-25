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«Барселона» вернет Месси следующим летом. Клуб хочет загладить вину перед легендой

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Хави.
Фото AFP
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Обманутый

Кажется, год назад на прощальной пресс-конференции Лео Месси в «Барселоне» вместе с аргентинцем рыдал весь футбольный мир. Это было одновременно трогательно и очень больно из-за ощущения чудовищной несправедливости. Но тогда совершенно не хотелось ругать ла лигу с ее жесткими правилами и потолком зарплат, из-за чего Месси не смог бы остаться в родной команде, даже если бы согласился играть за нее за символическую зарплату или вообще бесплатно.

Лионель Месси на&nbsp;прощальной пресс-конференции. «Я не знаю, смогу ли я говорить. Но я надеюсь вернуться». Слезы Месси на прощании с «Барселоной»

В конце концов, законы существуют для того, чтобы их соблюдать. И не плевать на общие для всех правила, как повесивший на «Барселону» миллиардный долг экс-президент Жозеп Бартомеу. И не пытаться найти лазейку, как рассчитывавший на особую позицию лиги по отношению к самой яркой звезде турнира вернувшийся к управлению клубом Жоан Лапорта. Непонятно, на что он надеялся, и то, как было обставлено расставание с Месси, — настоящий позор.

Поверивший в новый проект аргентинец после роскошного в плане собственной игры сезона, увенчавшегося победой в Кубке Испании, возвращался из отпуска с одной мыслью — поставить подпись под новым соглашением. Там был выверен каждый пункт, включая последующий отъезд в МЛС в статусе официального посла «Барселоны» и возвращение в сине-гранатовый клуб на одну из руководящих должностей.

Даже дату презентации назначили. И вдруг — за сутки до торжественной церемонии — на приехавшего в клубный офис Месси вылили ведро ледяной воды. Именно так описал аргентинец свои чувства в тот момент, когда ему — пусть и вежливо — указали на дверь, выставив из родного дома.

Лионель Месси покидает &laquo;Барселону&raquo;, в&nbsp;которой провел всю карьеру.

Прощаясь, Месси производил впечатление человека, который пытается принять сложившуюся ситуацию и никого не винит. Но обида, вне всякого сомнения, осталась. Лео чувствовал себя обманутым, и его задели прозвучавшие уже после официального прощания высказывания Лапорты о том, что тот надеялся услышать от капитана о готовности играть бесплатно.

«Меня попросили сократить мою зарплату на пятьдесят процентов, и я сделал это без проблем. Мы были в состоянии помочь клубу больше. Мое желание и желание моей семьи состояло в том, чтобы остаться в «Барселоне». Никто не просил меня играть бесплатно, но в то же время я считаю слова президента неуместными. Они причиняют мне боль, потому что я думаю, что ему не нужно говорить это. Это все равно что отобрать у тебя мяч и не брать на себя ответственность. Это заставляет людей задуматься или порождает сомнения, которых, как мне кажется, я не заслуживаю», — делился Месси своими переживаниями с посетившими его дом журналистами барселонского издания Sport спустя несколько месяцев после перехода в «ПСЖ».

Лионель Месси. Источник: Хави хочет вернуть Месси в «Барселону» после завершения контракта аргентинца с «ПСЖ»

Просьба Хави

В мае бесконечные упоминания Месси в интервью Лапорты вывели из себя отца звезды — Хорхе. Как рассказал в своей программе известный журналист Ману Карреньо, Месси-старший позвонил президенту «Барселоны» и попросил его прекратить говорить о Лео, так как это ранит сына и все понимают: его возвращение в данный момент невозможно.

Но разве кто-то может остановить склонного к популизму босса сине-гранатовых?! И перед началом воскресного класико в Лас-Вегасе Лапорта, воодушевленный мощной трансферной кампанией, а также заработками от продажи части телевизионных прав на матчи ла лиги, взорвал информационную бомбу.

«Месси был для «Барсы» всем. Он, возможно, был лучшим игроком в истории. Самым эффективным, сравнимым только с Йоханом Кройфом. Я хочу, чтобы глава Месси еще не закончилась. Наша обязанность состоит в том, чтобы у этой открытой главы был великолепный конец. Как президент «Барсы» я думаю, что сделал то, что должен был сделать, но на личном уровне считаю, что я в долгу перед Месси», — заявил президент в эфире ESPN.

Хави. Фото AFP
Хави.
Фото AFP

Вроде бы ничего нового, кроме признания морального долга перед бывшим капитаном. Однако тему развил близкий к клубу Sport, выдавший информацию о том, что главный тренер «Барселоны» Хави попросил Лапорту вернуть Месси на «Камп Ноу» будущим летом. И срок выбран не случайно, ведь в 2023-м истекает контракт аргентинца с «ПСЖ», а президент «Барсы» всегда говорил, что звезды должны возвращаться в клуб бесплатно.

Готов ли к этому сам Месси? Еще в момент прощания он говорил, что обязательно вернется. Все в том же интервью Sport звучали слова, что его семья точно будет жить в Барселоне, а сам он мечтает стать спортивным директором сине-гранатовых. То есть Месси не сжигал мосты, потому что личности президентов и клуб, который он считает родным домом, — это не одно и то же.

А в свете последних событий иначе звучат слова Месси о том, что он не знает, когда закончится контракт с «ПСЖ». Дело в наличии пункта о продлении соглашения еще на один сезон. По последним данным, парижане уже сообщили футболисту о желании активировать данную опцию. Аргентинец, в свою очередь, дал понять, что примет решение по окончании ЧМ-2022, оценив свое физическое и эмоциональное состояние. Но, похоже, теперь придется оценивать еще и возможность вернуться на «Камп Ноу» не чиновником, а действующим футболистом. И это будет круто, потому что заканчивать карьеру король должен у себя дома.

Лионель Месси
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жоан Лапорта
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