«Барселона» получит 330 миллионов евро. Каталонцы увели бразильскую звезду из-под носа «Челси» и сохранили Дембеле

Сине-гранатовые резко активизировались на трансферном рынке.

Уйдет ли де Йонг?

Финансовый блок «Барселоны» состоит из настоящих волшебников. Не все, конечно, получается, но сине-гранатовые ухитряются выстраивать сложнейшие схемы, которые позволяют лавировать между правилами финансового фейр-плей и существующим в ла лиге потолком зарплат. И хотя доставшийся в наследство от прежнего президента Жозепа Бартомеу миллиардный долг заметно осложняет жизнь, вслед за мощной зимней трансферной кампанией клуб и летом намерен гулять на широкую ногу.

Правда, на пути в светлое будущее слишком много подводных камней. Стоило порадоваться отправке Клемана Лангле и Франсишку Тринкана в «Тоттенхэм» и «Спортинг» соответственно, как выясняется, что чемодан без ручки никуда не делся, так как Самюэль Юмтити завалил медобследование перед трансфером в «Ренн». Правда, в окружении игрока говорят, что это ложь и вся вина лежит на французском клубе. Только «Барсе» от этого не легче, ведь нужно что-то делать еще и с вернувшимся из аренды Миралемом Пьяничем, параллельно размышляя над дилеммой имени Френки де Йонга.

Френки де Йонг. Фото Global Look Press

История с переходом голландца в «МЮ» — настоящая мыльная опера, где расклады меняются по нескольку раз на дню. Де Йонг то соглашается присоединиться к тренировавшему его в «Аяксе» Эрику тен Хагу, то размышляет над вариантом с «Челси», а потом на первый план снова выходит финансовый вопрос.

«Барса» изначально давала понять, что сохранит своего самого высокооплачиваемого игрока только в случае его согласия на существенное сокращение зарплаты. Но, как выясняется, Френки уже шел на уступки, и сейчас клуб должен ему порядка 20 миллионов евро. Естественно, влюбленный с детства в сине-гранатовую команду полузащитник негодует из-за того, что его шантажируют и фактически вынуждают уйти. Только обида не помешала ему одним из первых прибыть на сбор команды и приступить к тренировкам.

Кроме де Йонга, чей трансфер в «МЮ» практически согласован между клубами, в подвешенном состоянии находятся еще несколько футболистов. Это Рики Пуч, Мартин Брэйтуэйт, Оскар Мингеса, Сержиньо Дест, Нету и Мемфис Депай. Последнего, по слухам, предлагали в «Севилью» как часть сделки по переходу Жюля Кунде, но и этот голландец пока никуда не хочет уходить. Андалусийцы же готовы рассмотреть варианты с другими игроками, которых отдадут за француза в довесок к 40 миллионам евро.

Усман Дембеле. Фото Global Look Press

Дембеле остается

Переговоры по всем направлениям резко активизировались с началом июля, и в «Барсе» рассчитывают завершить самые громкие сделки до 16-го числа, когда команда должна отправиться в тур по США. Соответственно, 65 миллионов евро и еще 20 в виде бонусов, которые может принести продажа де Йонга, явно не лишние. Как и исключение 17-миллионного оклада голландца из зарплатной ведомости.

На данный момент она, правда, уже сократилась, что позволило официально объявить о переходах Андреаса Кристенсена и Франка Кессье. Завершилась и сага с новым контрактом Усмана Дембеле, который едва не стал жертвой алчности своего агента. Зимой, когда «Барса» пыталась выставить француза из клуба из-за отказа подписывать новый контракт, его представители претендовали на космические комиссионные.

Но, похоже, и слухи об имевшихся у вингера многочисленных вариантах продолжения карьеры тоже оказались преувеличенными. Никаких «Челси» и «ПСЖ» — Дембеле остается в столице Каталонии, да еще и вопреки позиции агента пойдет на сокращение зарплаты. Разные источники говорят, что теперь «Барса» будет платить французу на 30-40 процентов меньше прежнего.

Получается, клуб одним выстрелом убивает двух зайцев, экономя средства и сохраняя игрока, который расцвел с приходом на пост главного тренера Хави. А окончательно вопрос с фланговыми форвардами закрывает покупка нападающего сборной Бразилии Рафиньи, хотя изначально план по его приобретению казался утопией.

Рафинья. Фото Global Look Press

«Барса» предлагала 40 миллионов, тогда как «Лидс» требовал не менее 75. Такую сумму готовы были выплатить «Арсенал» и «Челси», однако первая покупка нового владельца синих Тодда Боэли сорвалась из-за позиции мечтавшего о «Камп Ноу» футболиста. В отличие от Дембеле, Рафинью полностью поддержал его агент — бывший игрок сине-гранатовых Деку. В конце концов стороны сошлись на 58 миллионах, а еще 9 «Лидс» может получить в виде бонусов.

Что дальше? Многое зависит от ситуации с де Йонгом, и это в большей степени финансовый вопрос. Каталонские инсайдеры уверяют, что при уходе голландца Хави не будет требовать новых игроков. Исключение — Бернарду Силва, за которого «Манчестер Сити» рассчитывает выручить не менее 100 миллионов. И это вдвое больше суммы, которой, по мнению руководства «Барсы», достаточно для того, чтобы дожать «Баварию» по трансферу Роберта Левандовски.

И хотя во вторник поляк вернулся в Мюнхен и прошел медицинское обследование, никто не верит, что он останется в Германии. Намеки на это видят даже в отсутствии именных футболок Левандовски в клубных магазинах «Баварии». А «Барса» готова платить, и на следующей неделе в столице Каталонии должны объявить, как клуб заработает порядка 330 миллионов евро на продаже телевизионных прав. Этого точно хватит на настоящий звездный десант, который готов бросить перчатку «Реалу» в борьбе за чемпионство.