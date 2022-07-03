Год назад «Барселона» потеряла Месси. Теперь ей придется продать в «МЮ» звездного голландца
Экономика против эмоций
Переход голландского полузащитника Френки де Йонга из «Барселоны» в «МЮ», о котором авторитетные инсайдеры из Англии и Испании давно твердят как о почти свершившемся факте, без риска ошибиться уже сейчас можно назвать самой парадоксальной сделкой летнего трансферного рынка. По факту единственной на сто процентов заинтересованной в сделке стороной являются «красные дьяволы», но это тот случай, когда деньги решают все. А если быть совсем точным — их отсутствие у «Барселоны».
Даже если считать сравнения натянутыми, отчасти происходящее напоминает прошлогоднюю сагу с уходом Лионеля Месси. Тогда сине-гранатовые не имели возможности подписать новый контракт со своей легендой, даже если бы аргентинец согласился играть бесплатно, что в принципе невозможно по испанским футбольным законам. Сейчас «Барселоне» срочно нужны свободные средства, а де Йонг — единственный пользующийся спросом актив, за продажу которого можно выручить солидную сумму. А еще — найти место под потолком зарплат, так как оклад самого высокооплачиваемого игрока с нового сезона должен увеличиться до 19 миллионов евро в год.
Есть, конечно, вундеркинды Педри и Гави, однако жертвовать своими главными талантами, в чьих контрактах прописаны отступные в один миллиард евро, в столице Каталонии не готовы. Де Йонга же, пусть и с сожалением, но можно продать. Хотя президент «Барсы» Жоан Лапорта в субботу огорошил заявлением о том, что сделает все для сохранения футболиста. Но при этом оговорился: есть проблема с зарплатой, которую нужно решать. А так как клуб даже не может заявить уже подписанных новичков, ситуация для каталонцев выглядит тупиковой.
Даже уставший отвечать на вопросы о будущем 25-летнего футболиста Хави в какой-то момент свыкся с неизбежным. «Френки для нас важный футболист, и при мне он практически всегда выходил в стартовом составе, но многое зависит от экономической ситуации в клубе. Де Йонг может стать ключевым игроком «Барселоны» на многие годы, но посмотрим, как все сложится», — констатировал Хави за тур до окончания предыдущего чемпионата Испании.
Между тем финансовый кризис усугублялся с каждым днем, и «МЮ» получил возможность выкручивать каталонцам руки. Ни о каких 100 миллионах евро, на которые рассчитывали в «Барселоне», не могло быть и речи. Сине-гранатовые это тоже понимали, на каком-то этапе снизив аппетиты на 15 миллионов. Англичане же делали акцент на базовой стоимости в 65 миллионов, рассчитывая остальное выплатить бонусами.
Так что последние заявления Лапорты скорее выглядят как попытка поднять ставки в торгах с рассчитывавшими представить новичка в эти выходные «дьяволами». Или свойственный президенту популизм, потому что в списке его желаний значится покупка у «Лидса» Рафиньи, продление контракта с вроде бы умерившим свои аппетиты Усманом Дембеле и много чего еще. Где найти деньги на этот пир во время чумы, не сообщается. Разве что надеяться, что из любви к «Барсе» де Йонг пойдет на резкое сокращение зарплаты.
В сборной лучше
С точки зрения стиля де Йонг — идеальная фигура для футбола, который хочет привить «Барселоне» Хави. Однако назвать каталонский этап карьеры голландца ярким можно с большими оговорками. Ни Эрнесто Вальверде, ни сменивший его Кике Сетьен не использовали Френки правильно. Ближе всех к идеалу оказался Роналд Куман в свой первый сезон на «Камп Ноу». Тренер прекрасно знал полузащитника по сборной и скорректировал как его позицию, так и роль на поле.
Со стилем Хави все было гладко только на бумаге. Не скрывал этого и сам де Йонг, признавшись после недавней яркой победы Нидерландов над Бельгией в Лиге наций (4:1), что в клубе и сборной играет иначе и стиль «оранжевых» подходит ему больше. Однако Френки всегда подчеркивал: он мечтал о «Барселоне» с детства, никогда не жалел о своем выборе и хотел бы остаться в каталонском клубе.
«Всегда льстит, когда другие команды проявляют к тебе интерес, но в данный момент я выступаю в крупнейшем клубе мира. Я чувствую себя хорошо в «Барселоне», так что... никаких новостей», — прокомментировал голландец первые разговоры о «МЮ».
Однако данная фраза — лишь жест вежливости, тогда как в реальности де Йонг категорически отказывался от перехода. Даже когда клубы после нескольких раундов переговоров почти ударили по рукам, футболист стоял на своем, а кроме эфемерной верности «Барселоне» в качестве аргументов в пользу отказа от переезда в Англию называлось то, что «МЮ» не сыграет в Лиге чемпионов.
Главный еврокубок и амбициозные планы в комплекте с большой зарплатой де Йонгу мог гарантировать «ПСЖ», однако слухи об этом быстро сошли на нет, а парижане во второй раз с 2019 года вышли из игры без особых шансов на успех. Тогда все перевесило желание Френки перейти в «Барсу». Сейчас — Эрик тен Хаг.
По рецептам «Аякса»
Назначение бывшего главного тренера «Аякса» в «МЮ» — ключевой момент в истории трансфера де Йонга. Именно 52-летний специалист сумел убедить своего бывшего игрока в том, что переезд на «Олд Траффорд» открывает новые возможности, а один год без чемпионской лиги — необходимая жертва, которая обязательно окупится в будущем.
О том, какие аргументы привел тен Хаг, знают только тренер и футболист, который убедился, что «дьяволам» он нужен, а «Барселона» — при наличии Гави и Педри, а также подписании Франка Кессье и сохранении Серхио Бускетса — в нем не слишком нуждается. Однако всем понятно, что новый коуч «МЮ» знает возможности Френки лучше, чем кто-либо другой. Это, к слову, касается, и закисшего в Англии другого экс-амстердамца — вернувшегося из аренды в «Эвертоне» Донни ван де Бека.
На пару с де Йонгом они были ключевыми фигурами в средней линии «Аякса», который три года назад остановился даже не в шаге, а в нескольких секундах от финала Лиги чемпионов. Та команда была авторским проектом тен Хага с тонко настроенной средней линией. И хотя наивно рассчитывать, что голландские рецепты автоматически и без потери качества удастся перенести в АПЛ, хочется верить, что в «МЮ» болельщики все-таки увидят лучшие версии как ван де Бека, так и де Йонга.
Уже почти бывший барселонец хорош при выходе из-под прессинга, славится высочайшим процентом точных передач и здорово продвигает мяч. Ван де Бек в его лучшие времена едва ли не образцово действовал между линиями, врываясь в свободные зоны перед штрафной. Если это снова заработает — да еще и в комплекте с диспетчерскими способностями Бруну Фернандеша, который приуныл под началом Ральфа Рангника, — игра «МЮ» имеет шансы снова стать привлекательной.
Хотя понятно, что приведенная выше тройка выглядит радикально-атакующей. Так что возможны варианты и новые трансферы. Но и так понятно, что Скотт Мактоминай и Фред выглядят солиднее, чем цементировавший среднюю линию того ярчайшего «Аякса» трудяга Лассе Шене, и для тен Хага с де Йонгом предстоящий сезон будет большим вызовом.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -