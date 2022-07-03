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Год назад «Барселона» потеряла Месси. Теперь ей придется продать в «МЮ» звездного голландца

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Френки де Йонг.
Фото Global Look Press
Френки де Йонг.
Фото Global Look Press
Френки де Йонг.
Фото Global Look Press
Френки де Йонг.
Фото Global Look Press
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Эрик тен Хаг собирает на «Олд Траффорд» бывших игроков «Аякса».

Экономика против эмоций

Переход голландского полузащитника Френки де Йонга из «Барселоны» в «МЮ», о котором авторитетные инсайдеры из Англии и Испании давно твердят как о почти свершившемся факте, без риска ошибиться уже сейчас можно назвать самой парадоксальной сделкой летнего трансферного рынка. По факту единственной на сто процентов заинтересованной в сделке стороной являются «красные дьяволы», но это тот случай, когда деньги решают все. А если быть совсем точным — их отсутствие у «Барселоны».

Даже если считать сравнения натянутыми, отчасти происходящее напоминает прошлогоднюю сагу с уходом Лионеля Месси. Тогда сине-гранатовые не имели возможности подписать новый контракт со своей легендой, даже если бы аргентинец согласился играть бесплатно, что в принципе невозможно по испанским футбольным законам. Сейчас «Барселоне» срочно нужны свободные средства, а де Йонг — единственный пользующийся спросом актив, за продажу которого можно выручить солидную сумму. А еще — найти место под потолком зарплат, так как оклад самого высокооплачиваемого игрока с нового сезона должен увеличиться до 19 миллионов евро в год.

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Есть, конечно, вундеркинды Педри и Гави, однако жертвовать своими главными талантами, в чьих контрактах прописаны отступные в один миллиард евро, в столице Каталонии не готовы. Де Йонга же, пусть и с сожалением, но можно продать. Хотя президент «Барсы» Жоан Лапорта в субботу огорошил заявлением о том, что сделает все для сохранения футболиста. Но при этом оговорился: есть проблема с зарплатой, которую нужно решать. А так как клуб даже не может заявить уже подписанных новичков, ситуация для каталонцев выглядит тупиковой.

Даже уставший отвечать на вопросы о будущем 25-летнего футболиста Хави в какой-то момент свыкся с неизбежным. «Френки для нас важный футболист, и при мне он практически всегда выходил в стартовом составе, но многое зависит от экономической ситуации в клубе. Де Йонг может стать ключевым игроком «Барселоны» на многие годы, но посмотрим, как все сложится», — констатировал Хави за тур до окончания предыдущего чемпионата Испании.

Френки де Йонг. Фото Global Look Press
Френки де Йонг.
Фото Global Look Press

Между тем финансовый кризис усугублялся с каждым днем, и «МЮ» получил возможность выкручивать каталонцам руки. Ни о каких 100 миллионах евро, на которые рассчитывали в «Барселоне», не могло быть и речи. Сине-гранатовые это тоже понимали, на каком-то этапе снизив аппетиты на 15 миллионов. Англичане же делали акцент на базовой стоимости в 65 миллионов, рассчитывая остальное выплатить бонусами.

Так что последние заявления Лапорты скорее выглядят как попытка поднять ставки в торгах с рассчитывавшими представить новичка в эти выходные «дьяволами». Или свойственный президенту популизм, потому что в списке его желаний значится покупка у «Лидса» Рафиньи, продление контракта с вроде бы умерившим свои аппетиты Усманом Дембеле и много чего еще. Где найти деньги на этот пир во время чумы, не сообщается. Разве что надеяться, что из любви к «Барсе» де Йонг пойдет на резкое сокращение зарплаты.

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В сборной лучше

С точки зрения стиля де Йонг — идеальная фигура для футбола, который хочет привить «Барселоне» Хави. Однако назвать каталонский этап карьеры голландца ярким можно с большими оговорками. Ни Эрнесто Вальверде, ни сменивший его Кике Сетьен не использовали Френки правильно. Ближе всех к идеалу оказался Роналд Куман в свой первый сезон на «Камп Ноу». Тренер прекрасно знал полузащитника по сборной и скорректировал как его позицию, так и роль на поле.

Со стилем Хави все было гладко только на бумаге. Не скрывал этого и сам де Йонг, признавшись после недавней яркой победы Нидерландов над Бельгией в Лиге наций (4:1), что в клубе и сборной играет иначе и стиль «оранжевых» подходит ему больше. Однако Френки всегда подчеркивал: он мечтал о «Барселоне» с детства, никогда не жалел о своем выборе и хотел бы остаться в каталонском клубе.

Френки де Йонг. Фото Global Look Press
Френки де Йонг.
Фото Global Look Press

«Всегда льстит, когда другие команды проявляют к тебе интерес, но в данный момент я выступаю в крупнейшем клубе мира. Я чувствую себя хорошо в «Барселоне», так что... никаких новостей», — прокомментировал голландец первые разговоры о «МЮ».

Однако данная фраза — лишь жест вежливости, тогда как в реальности де Йонг категорически отказывался от перехода. Даже когда клубы после нескольких раундов переговоров почти ударили по рукам, футболист стоял на своем, а кроме эфемерной верности «Барселоне» в качестве аргументов в пользу отказа от переезда в Англию называлось то, что «МЮ» не сыграет в Лиге чемпионов.

Главный еврокубок и амбициозные планы в комплекте с большой зарплатой де Йонгу мог гарантировать «ПСЖ», однако слухи об этом быстро сошли на нет, а парижане во второй раз с 2019 года вышли из игры без особых шансов на успех. Тогда все перевесило желание Френки перейти в «Барсу». Сейчас — Эрик тен Хаг.

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По рецептам «Аякса»

Назначение бывшего главного тренера «Аякса» в «МЮ» — ключевой момент в истории трансфера де Йонга. Именно 52-летний специалист сумел убедить своего бывшего игрока в том, что переезд на «Олд Траффорд» открывает новые возможности, а один год без чемпионской лиги — необходимая жертва, которая обязательно окупится в будущем.

О том, какие аргументы привел тен Хаг, знают только тренер и футболист, который убедился, что «дьяволам» он нужен, а «Барселона» — при наличии Гави и Педри, а также подписании Франка Кессье и сохранении Серхио Бускетса — в нем не слишком нуждается. Однако всем понятно, что новый коуч «МЮ» знает возможности Френки лучше, чем кто-либо другой. Это, к слову, касается, и закисшего в Англии другого экс-амстердамца — вернувшегося из аренды в «Эвертоне» Донни ван де Бека.

Френки де Йонг. Фото Global Look Press
Френки де Йонг.
Фото Global Look Press

На пару с де Йонгом они были ключевыми фигурами в средней линии «Аякса», который три года назад остановился даже не в шаге, а в нескольких секундах от финала Лиги чемпионов. Та команда была авторским проектом тен Хага с тонко настроенной средней линией. И хотя наивно рассчитывать, что голландские рецепты автоматически и без потери качества удастся перенести в АПЛ, хочется верить, что в «МЮ» болельщики все-таки увидят лучшие версии как ван де Бека, так и де Йонга.

Уже почти бывший барселонец хорош при выходе из-под прессинга, славится высочайшим процентом точных передач и здорово продвигает мяч. Ван де Бек в его лучшие времена едва ли не образцово действовал между линиями, врываясь в свободные зоны перед штрафной. Если это снова заработает — да еще и в комплекте с диспетчерскими способностями Бруну Фернандеша, который приуныл под началом Ральфа Рангника, — игра «МЮ» имеет шансы снова стать привлекательной.

Хотя понятно, что приведенная выше тройка выглядит радикально-атакующей. Так что возможны варианты и новые трансферы. Но и так понятно, что Скотт Мактоминай и Фред выглядят солиднее, чем цементировавший среднюю линию того ярчайшего «Аякса» трудяга Лассе Шене, и для тен Хага с де Йонгом предстоящий сезон будет большим вызовом.

Френки де Йонг
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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