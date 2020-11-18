Ла лига резко снизила потолок зарплат. Больше всех пострадали «Барселона», «Реал» и «Атлетико»

Испанский футбол на фоне пандемии переходит в режим экономии

Не снег на голову

Испанцы затягивают пояса на фоне сокращения доходов из-за пандемии коронавируса. Во вторник ла лига сделала открытыми данные о новом потолке зарплат в сезоне-2020/21. Снижение суммарной планки в сравнении с прошлыми сезонами значительное. С 2,9 до 2,3 миллиарда евро! Однако важно понимать, что это не гром среди ясного неба. Все 42 клуба двух главных испанских дивизионов заранее знали параметры, в соответствии с которыми им предстоит формировать составы. А глава лиги Хавьер Тебас еще в мае говорил: «На данный момент платежные ведомости клубов выходят за рамки финансовых ограничений, которые будут установлены в следующем сезоне. В связи с этим им придется обратить внимание на свои академии и принять стратегию сокращения зарплат. Иного выхода нет».

Основная причина падения доходов — закрытые стадионы. Кроме того, вынужденный отказ от проведения матчей по пятницам и понедельникам сократил возможности дополнительно зарабатывать за счет телевизионных трансляций. Наконец, клубы лишились поддержки букмекеров, так как правительство Испании запретило заключение рекламных контрактов с представителями данной отрасли.

Тем не менее даже после снижения потолка зарплат на 600 миллионов евро полностью проблемы не решены до сих пор. Став в эти выходные гостем программы MARCA Sport Weekend, Тебас говорил о необходимости сокращения расходов на 490 миллионов. Только так можно доиграть сезон, однако существует и неблагоприятный прогноз. В случае если болельщики не вернутся на трибуны, превышение расходов на зарплаты составит порядка 707 миллионов.

«Согласно последнему отчету, создано 180 тысяч рабочих мест. Защита отрасли — это социальная ответственность», — Хавьер Тебас, президент ла лиги.

У всех своя история

Больше других пострадала от новых ограничений «Барселона». Что неудивительно, так как у сине-гранатовых самая большая в мире платежная ведомость. Если в прошлом сезоне каталонцы работали при потолке в 656,5 миллиона, то сейчас возможности клуба находятся в диапазоне чуть менее 383 миллионов. Видя эти суммы, иначе смотришь на действия руководства каталонского клуба, которое избавилось от Ракитича, Видаля и Суареса, а также обменяло Артура на Пьянича так, чтобы выручка от продажи бразильца попала в последний финансовый отчет.

При этом чистка состава не закончена, и, как подчеркнул Тебас, у клуба нет иного выхода, кроме как сокращать зарплаты игроков. «Проблема «Барселоны» — это пандемия, а не руководство Бартомеу. Важно то, что у клуба есть стратегия для ее решения», — подчеркнул глава лиги, комментируя тридцатипроцентное падение доходов каталонцев.

Аналогичными причинами объясняется и устроенная «Валенсией» грандиозная распродажа ведущих футболистов, так как «летучие мыши» не смогли пробиться в Лигу чемпионов. При этом важно пояснить, что у каждого клуба своя история. Чем ты богаче, тем значительнее влияние кризиса, однако у «Барсы» одни причины проблем, а у «Реала» — иные. Все эти факторы и финансовые показатели клубов учитывались, когда утверждались параметры нового потолка зарплат. Поэтому «Севилья» осталась при своих, сенсационно лидирующий «Реал Сосьедад» получил чуть больше простора для маневра, а у новичков высшего дивизиона «Уэски», «Эльче» и «Кадиса» числа и вовсе резко пошли вверх.

Будут ли применяться штрафные санкции к нарушителям? Скорее всего, нет, так как ситуация неординарная. Но клубы и сами все понимают, поэтому, приняв данные лиги к сведению, они стали менее активны на трансферном рынке. В сравнении с 2019 годом суммарные траты испанских команд на покупку игроков перед новым сезоном упали на 66 процентов, а зимнее трансферное окно, по мнению Тебаса, будет непривычно тихим.

Как изменился потолок зарплат (в миллионах евро):