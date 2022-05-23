Эмери впервые в карьере обыграл «Барселону» и прорвался в еврокубки

Теперь экс-тренер «Спартака» попробует покорить Лигу конференций.

Драма «Гранады»

Основные интриги в ла лиге не дожили до заключительного тура, так что в ряде матчей наблюдалось исключительное благодушие. Например, в пятницу выигравший титул «Реал» и обладатель Кубка Испании «Бетис» к восторгу болельщиков выстроили друг для друга чемпионские коридоры. А самое интересное приберегли на воскресенье, для начала устроив марафон на выживание.

Заочный спор «Гранады», «Мальорки» и «Кадиса» обернулся счастливым спасением последнего. Сложись все иначе, все только бы и вспоминали, как Альваро Негредо не забил пенальти «Реалу», что стоило потери двух очков. В этом туре форвард снова ничем не помог, зато сменивший его Лосано на четвертой минуте пребывания на поле распечатал ворота «Алавеса», а в сегунду отправится «Гранада», не сумевшая дома переиграть лишенный мотивации «Эспаньол». Главная драма дня — пенальти, который на 72-й минуте не реализовал 40-летней бомбардир «Гранады» Хорхе Молина. Примечательно, что и роковой промах легендарного для ла лиги игрока, и спасительный гол «Кадиса» случились практически синхронно.

Кошмарный матч Траоре

Что до еврокубков, то неясной к воскресенью оставалась только судьба путевки в Лигу конференций. Лишь на это претендовал «Вильярреал» Унаи Эмери после двух впечатляющих континентальных кампаний с победой в Лиге Европы и полуфиналом Лиги чемпионов. И очевидно, что на «подводников» повлияли травмы их лучшего снайпера Жерара Морено и период неопределенности, когда Эмери пытался переманить в Англию разбогатевший с приходом саудовских владельцев «Ньюкасл».

В итоге «Вильярреал» оказался в крайне сложной ситуации, когда требовалось набирать очки на «Камп Ноу» либо надеяться, что игроки «Севильи» еще мысленно не ушли в отпуск и не подарят победу «Атлетику». Да и ничья на «Рамон Санчес Писхуан» в случае проигрыша «подводников» становилась для них роковой, так как команда из Бильбао при равном количестве очков получала преимущество по результатам личных встреч.

И значительную часть первого тайма казалось, что и «Вильярреал», и «Атлетик» думали о ничейной синице в руках. Особенно это касалось «подводников», которые напоминали робкого кролика, которого пытался загипнотизировать сине-гранатовый удав. Только тотальное доминирование «Барсы» в контроле мяча получалось стерильным, как в худшие времена Кике Сетьена и Роналда Кумана.

Но оказалось, что загипнотизировали как раз каталонцев, которые оказались не готовы к неожиданному взрыву соперника. Между тем атака получилась на удивление простой. Пако Алькасер зацепился за мяч неподалеку от штрафной и отбросил его Дани Парехо, а тот выполнил «закидушку» на ход защитнику Педрасе, за которым не успел вроде бы реактивный Адама Траоре.

Старт второго тайма и вовсе превратился в кошмар для «Барсы». Сначала хозяева зря рассчитывали на пенальти, так как нарушение на Ферране Торресе случилась до линии штрафной, и ВАР исправил ошибку указавшего на «точку» арбитра. А пару минут спустя Траоре устроил кошмарный «привоз». Педрасу он в этот раз догнал, но не придумал ничего лучше, чем вынести мяч через центр штрафной. И сделал это точно на ногу выстрелившему под перекладину Мою Гомесу.

После такого «бенефиса» Траоре мгновенно отправился на скамейку, и, скорее всего, это были его последние минуты в сине-гранатовой футболке. Воспитанник «Ла Масии» после возвращения в родной клуб выдал несколько блестящих матчей, однако постепенно сник и проиграл конкуренцию. По сути, это провал, и выкупать вингера у «Вулверхэмптона» за 30 миллионов евро считающая каждый цент «Барселона» не будет.

Тем временем «Севилья» забила приунывшему от новостей из столицы Каталонии сопернику, хотя помощь бывшей команды Эмери не понадобилась. Впервые в карьере после десяти неудачных попыток выиграв на «Камп Ноу», Унаи все-таки сыграет в еврокубках. Без него было бы даже скучно, а Лигу конференций экс-тренер «Спартака» еще не выигрывал.