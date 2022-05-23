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Эмери впервые в карьере обыграл «Барселону» и прорвался в еврокубки

«Вильярреал» обыграл «Барселону» и вышел в еврокубки
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
22 мая. Барселона — Вильярреал — 0:2.
Фото ФК Вильярреал
Теперь экс-тренер «Спартака» попробует покорить Лигу конференций.

Драма «Гранады»

Основные интриги в ла лиге не дожили до заключительного тура, так что в ряде матчей наблюдалось исключительное благодушие. Например, в пятницу выигравший титул «Реал» и обладатель Кубка Испании «Бетис» к восторгу болельщиков выстроили друг для друга чемпионские коридоры. А самое интересное приберегли на воскресенье, для начала устроив марафон на выживание.

Испания. Лига 1. 38-й тур
22 мая, 21:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
0:1
Кадис
Голы
Лосано, 76 (0:1)
Алавес
Сивера Теналья Дуарте (Лопес, 59) Агиррегабирия (Тенас, 63) Лежен Ксимо Наварро Лум Ману Гарсия (Мойя, 79) Понс (Роперо, 79) де ла Фуэнте Хасон (Вальехо, 59)
Кадис
Ледесма Фали (Кала, 74) Карселeн Эспино Эрнандес Алькарас (Хосе Мари, 72) Фернандес Идрисси (Аларкон, 83) Негредо (Лосано, 72) Собрино Лукас (Санчес, 83)
Предупреждения
Эрнандес 27’
Судьи
Мартинес (Испания)

Испания. Лига 1. 38-й тур
22 мая, 21:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
0:0
Эспаньол
Нереализованный пенальти
Хорхе Молина 73
Гранада
Машимиану Эскудеро Диас Кини Дуарте Милья (Брайс Этеки, 33, Санчес, 85) Петрович (Гоналон, 85) Суарес (Узуни, 61) Пуэртас Хорхе Молина Кольядо (Бакка, 85)
Эспаньол
Диего Лопес Кабрера Давид Лопес (Калеро, 88) Гомес Дардер Вилена (Вила, 88) Меламед (Мелендо, 73) Эррера Пуадо (Колеошо, 90) Алейш Видаль Эмбарба (У Лэй, 74)
Предупреждения
Эскудеро 87’  - 
Судьи
Эрнандес-Эрнандес (Испания)

Заочный спор «Гранады», «Мальорки» и «Кадиса» обернулся счастливым спасением последнего. Сложись все иначе, все только бы и вспоминали, как Альваро Негредо не забил пенальти «Реалу», что стоило потери двух очков. В этом туре форвард снова ничем не помог, зато сменивший его Лосано на четвертой минуте пребывания на поле распечатал ворота «Алавеса», а в сегунду отправится «Гранада», не сумевшая дома переиграть лишенный мотивации «Эспаньол». Главная драма дня — пенальти, который на 72-й минуте не реализовал 40-летней бомбардир «Гранады» Хорхе Молина. Примечательно, что и роковой промах легендарного для ла лиги игрока, и спасительный гол «Кадиса» случились практически синхронно.

Кошмарный матч Траоре

Испания. Лига 1. 38-й тур
22 мая, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
0:2
Вильярреал
Голы
Педраса, 41 (0:1), Мойсес Гомес, 55 (0:2)
Барселона
тер Штеген Араухо Дани Алвес (Мингеса, 81) Лангле Жорди Альба Бускетс де Йонг Гави (Пуч, 71) Траоре (Дембеле, 57) Торрес (Депай, 71) Обамеянг (Фати, 57)
Вильярреал
Рульи Марио Гаспар (Эступиньян, 67) Альбиоль Пау Торрес Педраса (Пенья, 83) Парехо Капуэ Тригерос (Орье, 68) Ло Сельсо Пако Алькасер (Джексон, 67) Мойсес Гомес (Чуквуэзе, 83)
Предупреждения
Гави 45+1’, Бускетс 59’, Жорди Альба 68’  -  Парехо 45+2’
Судьи
Монтеро (Испания)

Испания. Лига 1. 38-й тур
22 мая, 23:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:0
Атлетик
Голы
Мир, 68 (1:0)
Севилья
Дмитрович Хесус Навас Акунья Диегу Карлос (Рекик, 46) Кунде Хоан Хордан Корона (Ракитич, 82) Дилэйни Оливер Торрес (Окампос, 69) Эн-Несири (Мир, 59) Ламела (Гомес, 69)
Атлетик
Симон Иньиго Мартинес Вивиан Берчиче Де Маркос (Лекуэ, 73) Весга (Дани Гарсия, 46) Икер Муниаин Венседор (Вильялибре, 73) Беренгер (Серрано, 86) Иньяки Уильямс Рауль Гарсия (Саррага, 46)
Предупреждения
Хоан Хордан 25’, Акунья 76’, Гомес 90+5’  -  Рауль Гарсия 38’, Берчиче 57’, Вивиан 64’
Судьи
Гранде (Испания)

Что до еврокубков, то неясной к воскресенью оставалась только судьба путевки в Лигу конференций. Лишь на это претендовал «Вильярреал» Унаи Эмери после двух впечатляющих континентальных кампаний с победой в Лиге Европы и полуфиналом Лиги чемпионов. И очевидно, что на «подводников» повлияли травмы их лучшего снайпера Жерара Морено и период неопределенности, когда Эмери пытался переманить в Англию разбогатевший с приходом саудовских владельцев «Ньюкасл».

В итоге «Вильярреал» оказался в крайне сложной ситуации, когда требовалось набирать очки на «Камп Ноу» либо надеяться, что игроки «Севильи» еще мысленно не ушли в отпуск и не подарят победу «Атлетику». Да и ничья на «Рамон Санчес Писхуан» в случае проигрыша «подводников» становилась для них роковой, так как команда из Бильбао при равном количестве очков получала преимущество по результатам личных встреч.

И значительную часть первого тайма казалось, что и «Вильярреал», и «Атлетик» думали о ничейной синице в руках. Особенно это касалось «подводников», которые напоминали робкого кролика, которого пытался загипнотизировать сине-гранатовый удав. Только тотальное доминирование «Барсы» в контроле мяча получалось стерильным, как в худшие времена Кике Сетьена и Роналда Кумана.

Но оказалось, что загипнотизировали как раз каталонцев, которые оказались не готовы к неожиданному взрыву соперника. Между тем атака получилась на удивление простой. Пако Алькасер зацепился за мяч неподалеку от штрафной и отбросил его Дани Парехо, а тот выполнил «закидушку» на ход защитнику Педрасе, за которым не успел вроде бы реактивный Адама Траоре.

Старт второго тайма и вовсе превратился в кошмар для «Барсы». Сначала хозяева зря рассчитывали на пенальти, так как нарушение на Ферране Торресе случилась до линии штрафной, и ВАР исправил ошибку указавшего на «точку» арбитра. А пару минут спустя Траоре устроил кошмарный «привоз». Педрасу он в этот раз догнал, но не придумал ничего лучше, чем вынести мяч через центр штрафной. И сделал это точно на ногу выстрелившему под перекладину Мою Гомесу.

После такого «бенефиса» Траоре мгновенно отправился на скамейку, и, скорее всего, это были его последние минуты в сине-гранатовой футболке. Воспитанник «Ла Масии» после возвращения в родной клуб выдал несколько блестящих матчей, однако постепенно сник и проиграл конкуренцию. По сути, это провал, и выкупать вингера у «Вулверхэмптона» за 30 миллионов евро считающая каждый цент «Барселона» не будет.

Тем временем «Севилья» забила приунывшему от новостей из столицы Каталонии сопернику, хотя помощь бывшей команды Эмери не понадобилась. Впервые в карьере после десяти неудачных попыток выиграв на «Камп Ноу», Унаи все-таки сыграет в еврокубках. Без него было бы даже скучно, а Лигу конференций экс-тренер «Спартака» еще не выигрывал.

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
ФК Вильярреал
ФК Севилья
Унаи Эмери
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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13.08 22:00
Валенсия – Хетафе
 1 : 0
14.08 20:30
Кадис – Леванте
 1 : 1
14.08 20:30
Мальорка – Бетис
 1 : 1
14.08 23:00
Алавес – Реал
 1 : 4
14.08 23:00
Осасуна – Эспаньол
 0 : 0
15.08 18:30
Сельта – Атлетико
 1 : 2
15.08 21:00
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 2
15.08 23:15
Севилья – Р. Вальекано
 3 : 0
16.08 21:00
Вильярреал – Гранада
 0 : 0
16.08 23:00
Эльче – Атлетик
 0 : 0
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

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Валенсия

 31 1 9
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