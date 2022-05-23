Эмери впервые в карьере обыграл «Барселону» и прорвался в еврокубки
Драма «Гранады»
Основные интриги в ла лиге не дожили до заключительного тура, так что в ряде матчей наблюдалось исключительное благодушие. Например, в пятницу выигравший титул «Реал» и обладатель Кубка Испании «Бетис» к восторгу болельщиков выстроили друг для друга чемпионские коридоры. А самое интересное приберегли на воскресенье, для начала устроив марафон на выживание.
Заочный спор «Гранады», «Мальорки» и «Кадиса» обернулся счастливым спасением последнего. Сложись все иначе, все только бы и вспоминали, как Альваро Негредо не забил пенальти «Реалу», что стоило потери двух очков. В этом туре форвард снова ничем не помог, зато сменивший его Лосано на четвертой минуте пребывания на поле распечатал ворота «Алавеса», а в сегунду отправится «Гранада», не сумевшая дома переиграть лишенный мотивации «Эспаньол». Главная драма дня — пенальти, который на 72-й минуте не реализовал 40-летней бомбардир «Гранады» Хорхе Молина. Примечательно, что и роковой промах легендарного для ла лиги игрока, и спасительный гол «Кадиса» случились практически синхронно.
Кошмарный матч Траоре
Что до еврокубков, то неясной к воскресенью оставалась только судьба путевки в Лигу конференций. Лишь на это претендовал «Вильярреал» Унаи Эмери после двух впечатляющих континентальных кампаний с победой в Лиге Европы и полуфиналом Лиги чемпионов. И очевидно, что на «подводников» повлияли травмы их лучшего снайпера Жерара Морено и период неопределенности, когда Эмери пытался переманить в Англию разбогатевший с приходом саудовских владельцев «Ньюкасл».
В итоге «Вильярреал» оказался в крайне сложной ситуации, когда требовалось набирать очки на «Камп Ноу» либо надеяться, что игроки «Севильи» еще мысленно не ушли в отпуск и не подарят победу «Атлетику». Да и ничья на «Рамон Санчес Писхуан» в случае проигрыша «подводников» становилась для них роковой, так как команда из Бильбао при равном количестве очков получала преимущество по результатам личных встреч.
И значительную часть первого тайма казалось, что и «Вильярреал», и «Атлетик» думали о ничейной синице в руках. Особенно это касалось «подводников», которые напоминали робкого кролика, которого пытался загипнотизировать сине-гранатовый удав. Только тотальное доминирование «Барсы» в контроле мяча получалось стерильным, как в худшие времена Кике Сетьена и Роналда Кумана.
Но оказалось, что загипнотизировали как раз каталонцев, которые оказались не готовы к неожиданному взрыву соперника. Между тем атака получилась на удивление простой. Пако Алькасер зацепился за мяч неподалеку от штрафной и отбросил его Дани Парехо, а тот выполнил «закидушку» на ход защитнику Педрасе, за которым не успел вроде бы реактивный Адама Траоре.
Старт второго тайма и вовсе превратился в кошмар для «Барсы». Сначала хозяева зря рассчитывали на пенальти, так как нарушение на Ферране Торресе случилась до линии штрафной, и ВАР исправил ошибку указавшего на «точку» арбитра. А пару минут спустя Траоре устроил кошмарный «привоз». Педрасу он в этот раз догнал, но не придумал ничего лучше, чем вынести мяч через центр штрафной. И сделал это точно на ногу выстрелившему под перекладину Мою Гомесу.
После такого «бенефиса» Траоре мгновенно отправился на скамейку, и, скорее всего, это были его последние минуты в сине-гранатовой футболке. Воспитанник «Ла Масии» после возвращения в родной клуб выдал несколько блестящих матчей, однако постепенно сник и проиграл конкуренцию. По сути, это провал, и выкупать вингера у «Вулверхэмптона» за 30 миллионов евро считающая каждый цент «Барселона» не будет.
Тем временем «Севилья» забила приунывшему от новостей из столицы Каталонии сопернику, хотя помощь бывшей команды Эмери не понадобилась. Впервые в карьере после десяти неудачных попыток выиграв на «Камп Ноу», Унаи все-таки сыграет в еврокубках. Без него было бы даже скучно, а Лигу конференций экс-тренер «Спартака» еще не выигрывал.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|26
|8
|4
|80-31
|86
|
2
|Барселона
|38
|21
|10
|7
|68-38
|73
|
3
|Атлетико
|38
|21
|8
|9
|65-43
|71
|
4
|Севилья
|38
|18
|16
|4
|53-30
|70
|
5
|Бетис
|38
|19
|8
|11
|62-40
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|17
|11
|10
|40-37
|62
|
7
|Вильярреал
|38
|16
|11
|11
|63-37
|59
|
8
|Атлетик
|38
|14
|13
|11
|43-36
|55
|
9
|Валенсия
|38
|11
|15
|12
|48-53
|48
|
10
|Осасуна
|38
|12
|11
|15
|37-51
|47
|
11
|Сельта
|38
|12
|10
|16
|43-43
|46
|
12
|Р. Вальекано
|38
|11
|9
|18
|39-50
|42
|
13
|Эльче
|38
|11
|9
|18
|40-52
|42
|
14
|Эспаньол
|38
|10
|12
|16
|40-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|8
|15
|15
|33-41
|39
|
16
|Мальорка
|38
|10
|9
|19
|36-63
|39
|
17
|Кадис
|38
|8
|15
|15
|35-51
|39
|
18
|Гранада
|38
|8
|14
|16
|44-61
|38
|
19
|Леванте
|38
|8
|11
|19
|51-76
|35
|
20
|Алавес
|38
|8
|7
|23
|31-65
|31
|13.08
|22:00
|
Валенсия – Хетафе
|1 : 0
|14.08
|20:30
|
Кадис – Леванте
|1 : 1
|14.08
|20:30
|
Мальорка – Бетис
|1 : 1
|14.08
|23:00
|
Алавес – Реал
|1 : 4
|14.08
|23:00
|
Осасуна – Эспаньол
|0 : 0
|15.08
|18:30
|
Сельта – Атлетико
|1 : 2
|15.08
|21:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|4 : 2
|15.08
|23:15
|
Севилья – Р. Вальекано
|3 : 0
|16.08
|21:00
|
Вильярреал – Гранада
|0 : 0
|16.08
|23:00
|
Эльче – Атлетик
|0 : 0
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|32
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|32
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9