«Барселона» мощно изменилась за лето: новая роль Бускетса, топ-трансферы и свежие идеи Хави
Этим летом «Барселона» проводит мощнейшую трансферную кампанию. Каталонцы подписали пятерых статусных новичков, поэтому в новом сезоне мы увидим на «Камп Ноу» Роберта Левандовски, Франка Кессье, Рафинью, Жюля Кунде и Адреаса Кристенсена.
«СЭ» оценивает усиление и объясняет, как Хави будет встраивать новичков в свою систему.
Кунде — идеальный центральный защитник для Хави. Он хорош в единоборствах и в продвижении мяча
Покупка Кунде — одно из ключевых подписаний «Барселоны». Во-первых, француз обладает высокой скоростью и пониманием игры. Но главное качество — в эпизодах, когда форварды пытаются прорваться ему за спину, Кунде удерживает их на расстоянии. То есть открыться в слепой зоне и получить передачу практически нереально. Жюль контролирует каждое движение соперника и не позволяет выбежать в свободные зоны. Притом что один из центральных защитников «Барсы» (Пике или Араухо — зависит от формации) очень активно подключается к атакам, француз будет полезен при подстраховке и игре один в один.
Во-вторых, Кунде очень хорош в единоборствах. В прошедшем сезоне ла лиги Жюль оформлял по 5,3 выигранного единоборства за матч — по этому показателю он лучший среди всех защитников «Барселоны».
Француз прокачает надежность как в позиционной обороне (он хорошо читает игру и предпочитает не выбрасываться на соперника, а действовать по мячу — это позволяет команде сохранять структуру и по максимуму контролировать свободные зоны), так и в контрпрессинге: при потере мяча каталонцы сразу вступают в отбор и без отхода на свою половину поля начинают активно поддавливать соперника — резкость Кунде позволит «Барсе» быстрее разбирать оппонентов.
В-третьих, Кунде поможет «Барсе» в плане работы на мяче. Жюль — первый в команде среди центрбеков по обводкам, передачам под удар, рывкам с мячом к финальной трети, а также третий по передачам с продвижением мяча. При смещении на фланг он отлично убирает соперников на замахе или с помощью проброса мяча на ход и много пасует в зоны перед штрафной, откуда можно нанести удар.
«Я доволен этой сделкой. Жюль поможет команде в контроле мяча. Мы подписали быстрого и агрессивного защитника, отлично действующего в контратаках. Кунде способен сыграть как в центре обороны, так и на фланге. Благодаря этому повышается конкуренция, а это всегда здорово», — оценивает трансфер Хави.
Главная задача Кунде — адаптироваться к схеме к 4-3-3, которая, в отличие от 4-4-2 (ее в прошлом сезоне активно использовала «Севилья»), не позволяет защитникам подолгу застревать на чужой половине и предусматривает узкое расположение между центрбеками.
Еще один новичок в линию обороны — Кристенсен. Датчанин — весьма неплохое усиление для глубины состава: Андреас поможет при переходе на расстановку с тремя центральными защитниками, а также в случае травмы кого-то из основных игроков. В «Барселоне», как было и в «Челси», он будет играть роль среднего центрбека и помогать справляться с большим количеством верховых передач и забросов.
Бускетс продолжит отвечать за розыгрыш мяча, но перестанет активно играть в защите. Часть функций возьмет на себя Кессье
Тройка полузащитников «Барселоны» в стартовой расстановке располагается на одной линии, но видоизменяется по ходу матчей. В атакующей фазе опорник остается на той же высоте, а два других хавбека поднимаются выше. При обороне опорный полузащитник не встречает соперника высоко и ждет получения мяча, в то время как крайние хавбеки смещаются в центральный «канал» и идут в отбор. Кессье будет помогать опорнику — Бускетсу — и подчищать за ним, тем самым давая дополнительную свободу в атаке.
Хави очень ценит умение Серхио разыгрывать мяч и контролировать темп игры, поэтому старается поместить его в максимально комфортные условия. «Бускетс — лучший опорный полузащитник в мире, причем с огромным отрывом, при всем уважении к Каземиро. Что бы он ни делал, он делает это на исключительном уровне, но его все равно критикуют чуть ли не сильнее всех в команде. Никто не дает там того, что дает Бускетс», — сокрушался тренер.
Что касается Кессье, то он не менее полезен и при подключениях вторым темпом. Прошедший сезон стал для ивуарийца прорывным с точки зрения вклада в продвижение мяча — во многом благодаря этому Франка признали лучшим африканским игроком серии А. Кессье классно забегает за спины защитникам и открывается в высоких позициях в штрафной, тем самым отвлекая внимание соперника и освобождая нападающих от опеки. А благодаря своей физической силе и выносливости хавбек на протяжении всего матча сможет насыщать финальную треть мячами и быстро разворачивать направления атак.
Рафинья — очень разноплановый. Он может составить связку с Левандовски
Задача правого нападающего в «Барсе» — создавать ситуации один в один и обыгрывать соперника около штрафной, то есть вовремя избегать на фланге перегруза и делать ставку на быстрое движение. Усман Дембеле, игравший на этой позиции в прошлом сезоне, был хорош во многом потому, что француз часто встречался с мячом и команда проводила много атак именно через правый край. Со временем соперники к этому привыкли, и, вероятнее всего, в новом сезоне Хави придумает что-то новое.
Трансфер Рафиньи — один из шагов к увеличению вариативности в финальной трети. В «Лидсе» бразилец долгое время работал под руководством Марсело Бьельсы и научился не только грамотно обыгрывать один в один и протаскивать мяч из глубины, но и правильно прессинговать — как персонально, так и зонно. В Англии вингер превратился из просто техничного и быстрого футболиста в работоспособного игрока с нестандартным мышлением, который способен организовывать игру команды.
Хороший последний пас Рафиньи поможет адаптироваться Левандовски. Роберт — форвард штрафной. В «Баварии» он в основном выполнял функции завершителя, а в «Барселоне» должен будет опускаться вглубь поля и подхватывать мяч по периметру штрафной для развития позиционного владения. Рафинья даст возможность Левандовски пасовать или бить в касание, не вынуждая Роберта бороться за мяч внизу, что при его габаритах довольно проблематично.
Больше всего в такой ситуации пострадает Обамеянг. Габонец, уже привыкший при Хави играть в центре нападения, теперь будет вынужден переместиться на фланг либо занимать позицию ложной «девятки», время от времени поднимаясь в пару к Левандовски и открываясь под скидки Роберта.
Главная задача Хави — найти баланс между стилем и звездами на поле. С одной стороны, необходимо сохранить прежнюю структуру и не разрушить наигранные связки. С другой — дать игровое время всем лидерам и избежать конфликтов.
Получится ли?
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Атлетико
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4
|Севилья
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5
|Бетис
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Вильярреал
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8
|Атлетик
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9
|Валенсия
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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12
|Р. Вальекано
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13
|Эльче
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14
|Эспаньол
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|0-0
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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|0-0
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17
|Кадис
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|0-0
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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20
|Жирона
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
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|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
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|22:30
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Бетис – Эльче
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