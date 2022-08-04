«Барселона» мощно изменилась за лето: новая роль Бускетса, топ-трансферы и свежие идеи Хави

«СЭ» объясняет, как каталонцы будут играть в новом сезоне.

Этим летом «Барселона» проводит мощнейшую трансферную кампанию. Каталонцы подписали пятерых статусных новичков, поэтому в новом сезоне мы увидим на «Камп Ноу» Роберта Левандовски, Франка Кессье, Рафинью, Жюля Кунде и Адреаса Кристенсена.

«СЭ» оценивает усиление и объясняет, как Хави будет встраивать новичков в свою систему.

Кунде — идеальный центральный защитник для Хави. Он хорош в единоборствах и в продвижении мяча

Покупка Кунде — одно из ключевых подписаний «Барселоны». Во-первых, француз обладает высокой скоростью и пониманием игры. Но главное качество — в эпизодах, когда форварды пытаются прорваться ему за спину, Кунде удерживает их на расстоянии. То есть открыться в слепой зоне и получить передачу практически нереально. Жюль контролирует каждое движение соперника и не позволяет выбежать в свободные зоны. Притом что один из центральных защитников «Барсы» (Пике или Араухо — зависит от формации) очень активно подключается к атакам, француз будет полезен при подстраховке и игре один в один.

Жюль Кунде. Фото Reuters

Во-вторых, Кунде очень хорош в единоборствах. В прошедшем сезоне ла лиги Жюль оформлял по 5,3 выигранного единоборства за матч — по этому показателю он лучший среди всех защитников «Барселоны».

Француз прокачает надежность как в позиционной обороне (он хорошо читает игру и предпочитает не выбрасываться на соперника, а действовать по мячу — это позволяет команде сохранять структуру и по максимуму контролировать свободные зоны), так и в контрпрессинге: при потере мяча каталонцы сразу вступают в отбор и без отхода на свою половину поля начинают активно поддавливать соперника — резкость Кунде позволит «Барсе» быстрее разбирать оппонентов.

В-третьих, Кунде поможет «Барсе» в плане работы на мяче. Жюль — первый в команде среди центрбеков по обводкам, передачам под удар, рывкам с мячом к финальной трети, а также третий по передачам с продвижением мяча. При смещении на фланг он отлично убирает соперников на замахе или с помощью проброса мяча на ход и много пасует в зоны перед штрафной, откуда можно нанести удар.

«Я доволен этой сделкой. Жюль поможет команде в контроле мяча. Мы подписали быстрого и агрессивного защитника, отлично действующего в контратаках. Кунде способен сыграть как в центре обороны, так и на фланге. Благодаря этому повышается конкуренция, а это всегда здорово», — оценивает трансфер Хави.

Главная задача Кунде — адаптироваться к схеме к 4-3-3, которая, в отличие от 4-4-2 (ее в прошлом сезоне активно использовала «Севилья»), не позволяет защитникам подолгу застревать на чужой половине и предусматривает узкое расположение между центрбеками.

Еще один новичок в линию обороны — Кристенсен. Датчанин — весьма неплохое усиление для глубины состава: Андреас поможет при переходе на расстановку с тремя центральными защитниками, а также в случае травмы кого-то из основных игроков. В «Барселоне», как было и в «Челси», он будет играть роль среднего центрбека и помогать справляться с большим количеством верховых передач и забросов.

Бускетс продолжит отвечать за розыгрыш мяча, но перестанет активно играть в защите. Часть функций возьмет на себя Кессье

Тройка полузащитников «Барселоны» в стартовой расстановке располагается на одной линии, но видоизменяется по ходу матчей. В атакующей фазе опорник остается на той же высоте, а два других хавбека поднимаются выше. При обороне опорный полузащитник не встречает соперника высоко и ждет получения мяча, в то время как крайние хавбеки смещаются в центральный «канал» и идут в отбор. Кессье будет помогать опорнику — Бускетсу — и подчищать за ним, тем самым давая дополнительную свободу в атаке.

Серхио Бускетс. Фото Global Look Press

Хави очень ценит умение Серхио разыгрывать мяч и контролировать темп игры, поэтому старается поместить его в максимально комфортные условия. «Бускетс — лучший опорный полузащитник в мире, причем с огромным отрывом, при всем уважении к Каземиро. Что бы он ни делал, он делает это на исключительном уровне, но его все равно критикуют чуть ли не сильнее всех в команде. Никто не дает там того, что дает Бускетс», — сокрушался тренер.

Что касается Кессье, то он не менее полезен и при подключениях вторым темпом. Прошедший сезон стал для ивуарийца прорывным с точки зрения вклада в продвижение мяча — во многом благодаря этому Франка признали лучшим африканским игроком серии А. Кессье классно забегает за спины защитникам и открывается в высоких позициях в штрафной, тем самым отвлекая внимание соперника и освобождая нападающих от опеки. А благодаря своей физической силе и выносливости хавбек на протяжении всего матча сможет насыщать финальную треть мячами и быстро разворачивать направления атак.

Рафинья — очень разноплановый. Он может составить связку с Левандовски

Задача правого нападающего в «Барсе» — создавать ситуации один в один и обыгрывать соперника около штрафной, то есть вовремя избегать на фланге перегруза и делать ставку на быстрое движение. Усман Дембеле, игравший на этой позиции в прошлом сезоне, был хорош во многом потому, что француз часто встречался с мячом и команда проводила много атак именно через правый край. Со временем соперники к этому привыкли, и, вероятнее всего, в новом сезоне Хави придумает что-то новое.

Трансфер Рафиньи — один из шагов к увеличению вариативности в финальной трети. В «Лидсе» бразилец долгое время работал под руководством Марсело Бьельсы и научился не только грамотно обыгрывать один в один и протаскивать мяч из глубины, но и правильно прессинговать — как персонально, так и зонно. В Англии вингер превратился из просто техничного и быстрого футболиста в работоспособного игрока с нестандартным мышлением, который способен организовывать игру команды.

Рафинья. Фото Reuters

Хороший последний пас Рафиньи поможет адаптироваться Левандовски. Роберт — форвард штрафной. В «Баварии» он в основном выполнял функции завершителя, а в «Барселоне» должен будет опускаться вглубь поля и подхватывать мяч по периметру штрафной для развития позиционного владения. Рафинья даст возможность Левандовски пасовать или бить в касание, не вынуждая Роберта бороться за мяч внизу, что при его габаритах довольно проблематично.

Больше всего в такой ситуации пострадает Обамеянг. Габонец, уже привыкший при Хави играть в центре нападения, теперь будет вынужден переместиться на фланг либо занимать позицию ложной «девятки», время от времени поднимаясь в пару к Левандовски и открываясь под скидки Роберта.

Главная задача Хави — найти баланс между стилем и звездами на поле. С одной стороны, необходимо сохранить прежнюю структуру и не разрушить наигранные связки. С другой — дать игровое время всем лидерам и избежать конфликтов.

Получится ли?