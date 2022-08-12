«Реал» обгонит «Барселону», Бензема забьет больше Левандовски, а Черышев покинет ла лигу. Прогнозы «СЭ» на чемпионат Испании
В пятницу стартует новый чемпионат Испании. В ла лигу не приехали Кильян Мбаппе и Эрлинг Холанн, но и без них в примере хватает звезд и интриг, а о качестве турнира красноречиво говорит пара фактов: два полуфиналиста и победитель прошлой Лиги чемпионов были из Испании, и здесь играет будущий обладатель «Золотого мяча».
Кто сильнее — стабильный «Реал» или мощно поработавшая на трансферном рынке «Барселона»? Кто из двух лучших «девяток» современности забьет больше — Карим Бензема или Роберт Левандовски? Увидим ли мы еще в ла лиге Дениса Черышева?
Свой прогноз на сезон дают авторы «СЭ».
Андрей Кузичев, корреспондент
Системно «Реал» крепче. А «Барселона» при всей грандиозности своей трансферной кампании не выглядит сформировавшимся коллективом. Так в принципе было и зимой, когда сине-гранатовые стали главным игроком на рынке и выдали несколько матчей-концертов. Но потом соперники научились подстраиваться под систему Хави и периодически создавать каталонцам проблемы.
Тем не менее «Барса» — фаворит сезона. У нее исключительно мощный состав, и, что не менее важно, эта команда голодна до побед. А испанскому футболу нужны и чемпионство сине-гранатовых, и стабильно сильная «Барселона». Ее затянувшийся кризис вредит всей ла лиге, и если сейчас не удастся взять титул, то вообще непонятно, ради чего затевалась грандиозная перестройка команды.
Тем не менее в споре снайперов фаворит отнюдь не Роберт Левандовски. Переписав книгу рекордов бундеслиги, поляк окажется в новой системе координат и, каким бы финишером он ни был, будет встраиваться в специфическую с точки зрения стиля игру. Так что у Карима Бензема изначально будет фора, и будущий обладатель «Золотого мяча» останется главной звездой ла лиги.
Что касается будущих неудачников, то выходцам из сегунды будет очень сложно, и хочется, чтобы приятно удивил «Вальядолид». Это даже не прогноз, а именно желание увидеть, что бразильский Феномен Роналдо успешен и в руководящей роли.
Возможно, кстати, кому-то из аутсайдеров пригодится Денис Черышев, но, кажется, время российского полузащитника в ла лиге прошло, а смена обстановки может пойти ему на пользу.
Максим Никитин, корреспондент
«Барселона» поставила все деньги на черное, накупив огромный букет из звезд разной величины и Робертом Левандовским на сладкое. Но нужно понимать, что у «Барсы», как у любого ставочника, риск проиграть всегда равен возможности все выиграть. И это напрягает. Потому что если проигрыш — то все, разъезжаемся по домам. «Барселона» потратила слишком много и обязана компенсировать затраты победами и трофеями. «Реал» же играет в удовольствие, а потому все-таки заберет ла лигу.
Это же касается соперничества Бензема и Левандовски. Для француза все просто: это его лига, его страна, его время. Левандовски же нужно будет адаптироваться, и это его точно притормозит. В целом уже в следующем сезоне фаворитом вижу Роберта, но в этом — только будущий обладатель «Золотого мяча».
«Вальядолид», «Кадис» и «Мальорка» — главные претенденты на вылет. Вообще в примере есть группа команд, которые по бюджету сильно проигрывают конкурентам. А перечисленная тройка — самые в этом смысле грустные ее представители. Ну не «Райо» же с Фалькао в составе вылетать.
Удивит всех, разумеется, Усман Дембеле. По своим характеристикам — лучший игрок мира, претендент на «Золотой мяч», но вот беда: чипсы, игровые приставки, бессонные ночи. Но в концовке прошлого сезона француз выдал безумство: проснулся в 25-м туре и до конца чемпионата умудрился сделать «1+11». Если Дембеле совладает с собой и прибавит в реализации, то, боюсь, все забудут о рубке Бензема и Левандовски. Усман окажется ярче всех.
А вот Черышев больше в Испании не сыграет. Все просто. В концовке 2022-го Дениса догонит 32-й день рождения, а свои лучшие качества он всегда привязывал к скорости. Разумеется, из-за травм она снижается, а на фланге без нее делать нечего. Черышева уже несколько раз предлагали в РПЛ, но даже здесь им особенно никто не интересуется. В Испании и подавно. В общем, Черышев из 2018-го — уже полностью былинная тема. Ничего похожего от него мы больше не увидим.
Матвей Морозов, корреспондент
Этим летом «Барселона» провела мощнейшую трансферную кампанию, подписав сразу пятерых статусных новичков — Роберта Левандовски, Франка Кессье, Рафинью, Жюля Кунде и Андреаса Кристенсена. «Реал» же на этом фоне выглядит довольно скромно — мадридцы взяли только Орельена Тшуамени и Антонио Рюдигера. Однако, думаю, сливочные все равно окажутся выше сине-гранатовых в турнирной таблице. У Хави мало опыта, и ему будет сложно справиться с большим количеством каталонских звезд. Команда Карло Анчелотти сохранила всех своих лидеров и, уверен, в очередной раз выиграет чемпионство.
Что касается аутсайдеров, то у «Вальядолида» слабейший состав, а «Кадис» только чудом спасся от вылета в прошлом сезоне, а летом почти не усилился. «Жирона» хоть и выглядит симпатично, но явно не дотягивает до соперников по уровню игры.
Соперничество Бензема и Левандовски? Француз более универсальный и разносторонний форвард, нежели Левандовски, поэтому в первый сезон поляка в Испании опередит его в гонке бомбардиров. Однако, думаю, отрыв будет небольшой — три-четыре мяча.
Открытием должен стать Рафинья. В «Лидсе» он был главной звездой команды, но не мог полностью себя показать из-за слабых партнеров. Хави поможет бразильцу адаптироваться и еще сильнее раскроет его потенциал. А Маркао заменит в «Севилье» Кунде. Он хорошо зарекомендовал себя в Турции и зацементирует центр обороны андалусийцев.
А вот в перспективы Черышева не верю. Слишком уж часто он травмируется, поэтому вряд ли кто-то из испанских клубов захочет подписывать с ним контракт. Скорее всего, Денис продолжит карьеру в РПЛ.
Константин Белов, корреспондент
«Барселона» провела масштабную трансферную кампанию. Каждая позиция на поле, за исключением левого защитника, продублирована (и то в помощь в Жорди Альбе может подъехать Маркос Алонсо из «Челси»). Конкуренция в команде будет сумасшедшей. Именно это помешает Хави обогнать «Реал». Пока тренер разберется с составом, сливочные серьезно уйдут вперед.
Также из-за неразберихи в составе сине-гранатовых Роберт Левандовски не сможет обогнать Карима Бензема в гонке лучших бомбардиров.
В этом году повышения добились сильные команды, но проект Роналдо выглядит сыроватым, поэтому «Вальядолид» точно вылетит. Компанию этому клубу составят «Кадис» и «Мальорка», чудом спасшиеся в прошлом сезоне в последнем туре.
Что касается открытий, то внимательно нужно следить за «Альмерией»: владелец клуба является членом королевского суда Саудовской Аравии. Но особое внимание нужно уделить лучшему бомбардиру команды — Садику Умару. Нигерийский нападающий за два сезона в сегунде сделал «38+19» по системе «гол + пас» — даже на уровне второго дивизиона это очень серьезно.
Денис Черышев продолжает поиски новой команды. Три сезона подряд он не набирал и 1500 минут в сезоне, а в прошлом и вовсе отыграл меньше 1000 минут. Но шанс попылить в ла лиге у российского футболиста есть. Идеальным вариантом выглядит «Жирона». Каталонский клуб до сих пор не укомплектовал атакующую линию. Плюс опытный игрок, коим является Черышев, точно поможет новичку в борьбе за выживание.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Реал
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|0-0
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2
|Барселона
|0
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|0
|0
|0-0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -