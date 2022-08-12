«Реал» обгонит «Барселону», Бензема забьет больше Левандовски, а Черышев покинет ла лигу. Прогнозы «СЭ» на чемпионат Испании

Старт уже сегодня.

В пятницу стартует новый чемпионат Испании. В ла лигу не приехали Кильян Мбаппе и Эрлинг Холанн, но и без них в примере хватает звезд и интриг, а о качестве турнира красноречиво говорит пара фактов: два полуфиналиста и победитель прошлой Лиги чемпионов были из Испании, и здесь играет будущий обладатель «Золотого мяча».

Кто сильнее — стабильный «Реал» или мощно поработавшая на трансферном рынке «Барселона»? Кто из двух лучших «девяток» современности забьет больше — Карим Бензема или Роберт Левандовски? Увидим ли мы еще в ла лиге Дениса Черышева?

Свой прогноз на сезон дают авторы «СЭ».

Андрей Кузичев, корреспондент

Прогнозы авторов СЭ. Фото «СЭ»

Системно «Реал» крепче. А «Барселона» при всей грандиозности своей трансферной кампании не выглядит сформировавшимся коллективом. Так в принципе было и зимой, когда сине-гранатовые стали главным игроком на рынке и выдали несколько матчей-концертов. Но потом соперники научились подстраиваться под систему Хави и периодически создавать каталонцам проблемы.

Тем не менее «Барса» — фаворит сезона. У нее исключительно мощный состав, и, что не менее важно, эта команда голодна до побед. А испанскому футболу нужны и чемпионство сине-гранатовых, и стабильно сильная «Барселона». Ее затянувшийся кризис вредит всей ла лиге, и если сейчас не удастся взять титул, то вообще непонятно, ради чего затевалась грандиозная перестройка команды.

Роберт Левандовски. Фото AFP

Тем не менее в споре снайперов фаворит отнюдь не Роберт Левандовски. Переписав книгу рекордов бундеслиги, поляк окажется в новой системе координат и, каким бы финишером он ни был, будет встраиваться в специфическую с точки зрения стиля игру. Так что у Карима Бензема изначально будет фора, и будущий обладатель «Золотого мяча» останется главной звездой ла лиги.

Что касается будущих неудачников, то выходцам из сегунды будет очень сложно, и хочется, чтобы приятно удивил «Вальядолид». Это даже не прогноз, а именно желание увидеть, что бразильский Феномен Роналдо успешен и в руководящей роли.

Возможно, кстати, кому-то из аутсайдеров пригодится Денис Черышев, но, кажется, время российского полузащитника в ла лиге прошло, а смена обстановки может пойти ему на пользу.

Максим Никитин, корреспондент

Прогнозы авторов СЭ. Фото «СЭ»

«Барселона» поставила все деньги на черное, накупив огромный букет из звезд разной величины и Робертом Левандовским на сладкое. Но нужно понимать, что у «Барсы», как у любого ставочника, риск проиграть всегда равен возможности все выиграть. И это напрягает. Потому что если проигрыш — то все, разъезжаемся по домам. «Барселона» потратила слишком много и обязана компенсировать затраты победами и трофеями. «Реал» же играет в удовольствие, а потому все-таки заберет ла лигу.

Это же касается соперничества Бензема и Левандовски. Для француза все просто: это его лига, его страна, его время. Левандовски же нужно будет адаптироваться, и это его точно притормозит. В целом уже в следующем сезоне фаворитом вижу Роберта, но в этом — только будущий обладатель «Золотого мяча».

«Вальядолид», «Кадис» и «Мальорка» — главные претенденты на вылет. Вообще в примере есть группа команд, которые по бюджету сильно проигрывают конкурентам. А перечисленная тройка — самые в этом смысле грустные ее представители. Ну не «Райо» же с Фалькао в составе вылетать.

Усман Дембеле. Фото AFP

Удивит всех, разумеется, Усман Дембеле. По своим характеристикам — лучший игрок мира, претендент на «Золотой мяч», но вот беда: чипсы, игровые приставки, бессонные ночи. Но в концовке прошлого сезона француз выдал безумство: проснулся в 25-м туре и до конца чемпионата умудрился сделать «1+11». Если Дембеле совладает с собой и прибавит в реализации, то, боюсь, все забудут о рубке Бензема и Левандовски. Усман окажется ярче всех.

А вот Черышев больше в Испании не сыграет. Все просто. В концовке 2022-го Дениса догонит 32-й день рождения, а свои лучшие качества он всегда привязывал к скорости. Разумеется, из-за травм она снижается, а на фланге без нее делать нечего. Черышева уже несколько раз предлагали в РПЛ, но даже здесь им особенно никто не интересуется. В Испании и подавно. В общем, Черышев из 2018-го — уже полностью былинная тема. Ничего похожего от него мы больше не увидим.

Матвей Морозов, корреспондент

Прогнозы авторов СЭ. Фото «СЭ»

Этим летом «Барселона» провела мощнейшую трансферную кампанию, подписав сразу пятерых статусных новичков — Роберта Левандовски, Франка Кессье, Рафинью, Жюля Кунде и Андреаса Кристенсена. «Реал» же на этом фоне выглядит довольно скромно — мадридцы взяли только Орельена Тшуамени и Антонио Рюдигера. Однако, думаю, сливочные все равно окажутся выше сине-гранатовых в турнирной таблице. У Хави мало опыта, и ему будет сложно справиться с большим количеством каталонских звезд. Команда Карло Анчелотти сохранила всех своих лидеров и, уверен, в очередной раз выиграет чемпионство.

Что касается аутсайдеров, то у «Вальядолида» слабейший состав, а «Кадис» только чудом спасся от вылета в прошлом сезоне, а летом почти не усилился. «Жирона» хоть и выглядит симпатично, но явно не дотягивает до соперников по уровню игры.

Карим Бензема. Фото AFP

Соперничество Бензема и Левандовски? Француз более универсальный и разносторонний форвард, нежели Левандовски, поэтому в первый сезон поляка в Испании опередит его в гонке бомбардиров. Однако, думаю, отрыв будет небольшой — три-четыре мяча.

Открытием должен стать Рафинья. В «Лидсе» он был главной звездой команды, но не мог полностью себя показать из-за слабых партнеров. Хави поможет бразильцу адаптироваться и еще сильнее раскроет его потенциал. А Маркао заменит в «Севилье» Кунде. Он хорошо зарекомендовал себя в Турции и зацементирует центр обороны андалусийцев.

А вот в перспективы Черышева не верю. Слишком уж часто он травмируется, поэтому вряд ли кто-то из испанских клубов захочет подписывать с ним контракт. Скорее всего, Денис продолжит карьеру в РПЛ.

Константин Белов, корреспондент

Прогнозы авторов СЭ. Фото «СЭ»

«Барселона» провела масштабную трансферную кампанию. Каждая позиция на поле, за исключением левого защитника, продублирована (и то в помощь в Жорди Альбе может подъехать Маркос Алонсо из «Челси»). Конкуренция в команде будет сумасшедшей. Именно это помешает Хави обогнать «Реал». Пока тренер разберется с составом, сливочные серьезно уйдут вперед.

Также из-за неразберихи в составе сине-гранатовых Роберт Левандовски не сможет обогнать Карима Бензема в гонке лучших бомбардиров.

В этом году повышения добились сильные команды, но проект Роналдо выглядит сыроватым, поэтому «Вальядолид» точно вылетит. Компанию этому клубу составят «Кадис» и «Мальорка», чудом спасшиеся в прошлом сезоне в последнем туре.

Садик Умар. Фото Global Look Press

Что касается открытий, то внимательно нужно следить за «Альмерией»: владелец клуба является членом королевского суда Саудовской Аравии. Но особое внимание нужно уделить лучшему бомбардиру команды — Садику Умару. Нигерийский нападающий за два сезона в сегунде сделал «38+19» по системе «гол + пас» — даже на уровне второго дивизиона это очень серьезно.