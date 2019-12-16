Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (1:1). Мадридцы отыгрались на пятой минуте компенсированного ко второму тайму времени. Перед голом Тибо Куртуа выиграл верховую борьбу.

— Он решил пойти сам, и это показывает, что мы хотели большего, никогда не сдадимся, — цитирует Зидана Marca. — «Реал» — команда, которая никогда не сдается. Ребята верили, что смогут это сделать, и у них получилось. Мы заслужили гол. Вы должны принять то, что дает вам футбол. Очко — это небольшая награда. Провели очень хороший первый тайм, они были лучше во втором. Мы сыграли вничью, но, думаю, что заслужили немного больше.

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