Зидан - второй тренер в истории "Реала" по количеству завоеванных с клубом трофеев

Французский специалист Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера "Реала", который покинул после окончания прошлого сезона. Он сменил в этой должности Сантьяго Солари.

Напомним, что Зидан является вторым тренером в истории "Реала" по количеству трофеев, завоеванных с клубом. У него девять различных трофеев, он уступает только Мигелю Муньосу, который завоевал с "Реалом" 14 трофеев. Однако Муньос сделал это в период между 1960 и 1974 годами. Тогда как Зидан выиграл девять турниров, включая три розыгрыша Лиги чемпионов, в период между 2016 и 2018 годами.