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Зидан убежден, что «Реал» заслужил больше голов в матче с «Вильярреалом»

07:40
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча 3-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:2)

— Мы хорошо играли, когда они забили второй гол, но не в первые 15 минут, — цитирует Marca Зидана. — Команда отреагировала хорошо, мы заслужили больше голов. Нам нужно лучше играть в обороне. Мы начинали без напряженности, сильно начинать всегда важно. Я доволен положительной реакцией команды. Теперь должны подумать о следующем матче.

«Реал» ушел от поражения в матче с «Вильярреалом», Бэйл оформил дубль и получил красную карточку

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