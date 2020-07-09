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Зидан сообщил, что у Винисиуса подозрение на коронавирус

9 июля 2020, 14:56
Винисиус Жуниор. Фото https://twitter.com/realmadrid
Винисиус Жуниор. Фото https://twitter.com/realmadrid
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, что у нападающего команды, Винисиуса Жуниора — подозрение на коронавирус.

— Врач сказал мне, что тест Винисиуса показал отклонения от нормы, — цитирует Marca Зидана. — Мы провели повторную проверку, днем должны сказать результат. Иногда тесты дают сбой, такое бывает, но, как и всегда в любых ситуациях, подобных нынешней, футболист не может тренироваться. Надеюсь, Винисиус здоров и сможет вернуться к тренировкам уже завтра.

Следующий матч «Реала» запланирован на пятницу, 10 июля, «Королевский клуб» на своем поле встретится с «Алавесом». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

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