Зидан склоняется к уходу из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан склоняется к тому, чтобы покинуть команду. В среду он проведет решающую встречу с президентом клуба Флорентино Пересом, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

«Реал» уже ведет переговоры с Массимилиано Аллегри. Ему готовы дать контракт до 2023 года. Запасным вариантом остается кандидатура бывшего нападающего мадридцев Рауля.

Ранее СМИ сообщили, что Зидан уже сказал игрокам «Реала» о решении уйти с должности главного тренера. Француз опроверг эту информацию. Владелец мадридцев Флорентино Перес не планирует увольнять специалиста, решение об уходе может принять только сам тренер.

«Реал» под руководством француза занял 2-е место в примере, набрав 84 очка.