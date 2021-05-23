Агуэро объявит о контракте с «Барселоной» после финала Лиги чемпионов
Нападающий Серхио Агуэро договорился о контракте с «Барселоной». О сделке официально будет объявлено после финала Лиги чемпионов, пишет в Twitter журналист Николо Скира.
Соглашение будет рассчитано на два года.
32-летний аргентинец покинет «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона и станет свободным агентом. Форвард выступает за клуб с 2011 года.
В составе «Манчестер Сити» Агуэро стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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