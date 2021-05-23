Агуэро объявит о контракте с «Барселоной» после финала Лиги чемпионов

Нападающий Серхио Агуэро договорился о контракте с «Барселоной». О сделке официально будет объявлено после финала Лиги чемпионов, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Соглашение будет рассчитано на два года.

32-летний аргентинец покинет «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона и станет свободным агентом. Форвард выступает за клуб с 2011 года.

В составе «Манчестер Сити» Агуэро стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги.