Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан перед матчем 25-го тура ла лиги с «Реал Сосьедадом» высказался о состоянии команды.

«Реал умеет побеждать в непростые моменты. Мы знаем, что на протяжении сезона случаются всякие трудности, но всегда есть и хорошие моменты. Впереди много матчей, нет смысла оглядываться назад. Единственное, что нас заботит — ближайший матч.



Сейчас многие игроки восстанавливаются. Для меня очень важна преданность футболистов. Они продолжают ждать следующий матч, несмотря на трофеи», — цитирует Зидана Marca.

Матч «Реал» — «Реал Сосьедад» состоится сегодня, 1 марта, в Мадриде. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени. Подопечные Зидана занимают 3-место в турнирной таблице, набрав 52 балла.